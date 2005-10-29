واكنش شوراي امنيت سازمان ملل به اظهارات رييس جمهوري ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر " به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مينئا موتوك رييس رومانيايي شوراي امنيت طي سخناني در جمع خبرنگاران گفت: اعضاي شوراي امنيت اظهارات رييس جمهوري ايران در مقابل اسراييل را محكوم مي كنند.

وي در ادامه افزود: اعضاي شوراي امنيت از سخنان كوفي عنان دبيركل سازمان ملل مبني بر اينكه براساس قوانين اين سازمان كشورهاي عضو متعهد هستند از هرگونه تهديد يا استفاده از زور عليه يك عضو ديگر خودداري ورزند ، حمايت مي كنند.

لازم به يادآوري است كه دكتراحمدي نژاد اخيرا در اظهاراتي در همايش "جهان بدون صهيونيزم" با ارائه تحليلي از سابقه شكل گيري غاصبانه رژيم صهيونيستي وسيايتهاي تروريستي اين رژيم ، خواستار محو اسراييل از نقشه جهان شد.