  1. بین الملل
  2. سایر
۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۵۲

ازسوي رييس رومانيايي اين شورا ابراز شد؛

واكنش شوراي امنيت سازمان ملل به اظهارات رييس جمهوري ايران

واكنش شوراي امنيت سازمان ملل به اظهارات رييس جمهوري ايران

شوراي امنيت سازمان ملل متحد اظهارات محمود احمدي نژاد رييس جمهوري ايران مبني بر محو اسراييل از نقشه جهان را محكوم كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر " به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مينئا موتوك رييس رومانيايي شوراي امنيت طي سخناني در جمع خبرنگاران گفت: اعضاي شوراي امنيت اظهارات رييس جمهوري ايران در مقابل اسراييل را محكوم مي كنند.

وي در ادامه افزود: اعضاي شوراي امنيت از سخنان كوفي عنان دبيركل سازمان ملل مبني بر اينكه براساس قوانين اين سازمان كشورهاي عضو متعهد هستند از هرگونه تهديد يا استفاده از زور عليه يك عضو ديگر خودداري ورزند ، حمايت مي كنند.

لازم به يادآوري است كه دكتراحمدي نژاد اخيرا در اظهاراتي در همايش "جهان بدون صهيونيزم" با ارائه تحليلي از سابقه شكل گيري غاصبانه رژيم صهيونيستي وسيايتهاي تروريستي اين رژيم ، خواستار محو اسراييل از نقشه جهان شد.

کد مطلب 246374

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها