مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

واكنش حداد عادل به درخواست اخراج ايران از سازمان ملل، اسراييل غلط زيادي كرده است

رييس مجلس خبرگان: همه پرسي قانون اساسي عراق شكست آمريكا و پيروزي ايران بود

خوش چهره: افزايش قيمت بنزين به نظر دولت بستگي دارد



آفرينش :

هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه: پيشنهاد ما برگزاري يك رفراندوم درست در فلسطين است

لاريجاني: مردم فلسطين بايد درباره ي استيفاي حقوق شان تصميم بگيرند

متكي: موضع ايران در قبال رژيم اشغالگر قدس روشن است



آسيا:

وام شهريه دانشجويان از 15 آبان ماه پرداخت مي شود

پسته كاران براي كتر احمدي نژاد طومار 40 متري نوشتند

سازمان ملل مي گويد، در آمد سرانه هرايراني 2300 دلار است



اعتماد:

درنامه محسن آرمين خطابه به عزت الله سحابي صورت گرفت؛ دفاع از تفكر خودي و غير خودي در رقابت حزبي

20 ميليون ريال سهم براي هر فرد آسيب پذير ، دولت طرح توزيع سهام عدالت را بررسي مي كند



ابرار:

احمدي نژاد: سخنان من ، حرف هاي ملت ايران است

دكتر صدر: واقعي شدن سرانه درمان از بار هزينه هاي مردم مي كاهد

مهدي كروبي: مي خواهيم افراد حسابي را وارد مجلس خبرگان كنيم



ايران:

هاشمي رفسنجاني: برداشت هاي نادرست درباره نقش نظارتي مجمع تشخيص بايد اصلاح شود

سيد حسن خميني: تجربه مديريت اسلامي در كميته امداد

از يك پايگاه فضايي روسيه، نخستين ماهواره ايران به فضا پرتاب شد



ابتكار:

واكنش اتحاديه اروپا و سازمان ملل به سخنان رييس جمهور درباره رژيم صهيونيستي؛ عصبانيت غرب از سخنان احمدي نژاد

توصيه هاشمي رفسنجاني به واشنگتن: آمريكا پرونده خود را سنگين تر نكند

وزير امور خارجه روسيه در ديدار از تل آويو: صحبت از تحريم ها عليه ايران عجولانه است



اسرار:

سخنان احمدي نژاد زير ذره بين؛ شرايط سياسي ايران پيچيده تر مي شود

شدت گرفتن خروج سرمايه از ايران

صادق زيبا كلام: به جاي شعار نابودي اسراييل بايد براي شكل گيري سرزمين واحد فلسطين تلاش كرد



پول :

هشدار وزيركار: نرخ بيكاري به 28 درصد مي رسد

هند با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل مخالف است

وزارت صنايع حساب ذخيره ارزي را به روي " ايران خودرو " بست



توسعه :

عضو كميسيون اجتماعي مجلس مطرح كرد: نفوذ پارتي بازي در دولت

دولت طرح " سهام عدالت " را تدوين كرد، 2 ميليون تومان سهم به هر خانواده ايراني

اعلام جزييات پرداخت و باز پرداخت وام شهريه دانشجويي



جوان:

توزيع شير آبكي درمدارس

روسيه و چين براي حمايت از ايران قول دادند



جام جم:

با پيشنهاد هاشمي رفسنجاني براي مناطق اشغالي مطرح شد، آزمون رفراندوم در فلسطين

تحليل دكتر مجتهد زاده از سخنان اخير رييس جمهور ايران



جمهوري اسلامي ايران :

امام جماعت سابق مسجدالاقصي: احمدي نژاد بخوبي حرف آخر ما را به زبان آورد

كسري بودجه امسال با 69 درصد افزايش به 71 هزار ميليارد ريال مي رسد

آيت الله هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز جمعه تهران: رژيم صهيونيستي در قوس نزولي قرار گرفته است



جهان صنعت:

سخنگوي ستاد بيستمين كنگره جهاني معدن اعلام كرد: ايراني ها و آمريكايي ها سخنرانان كليدي كنگره جهاني معدن

طبق مصوبه دولت و با خروج سيمان از سبد حمايتي ، سيمان آزاد و فلزي شد

رييس اتاق بازرگاني ايران خواستار شد، تنش هاي سياسي را از اقتصاد جدا كنيم



حيات نو:

نهايي شدن فصلنامه سخت گيرانه آمريكا، فرانسه و انگليس ، سوريه خواستارمذاكره با آمريكا شد

تصويب ممنوعيت برداشت از حساب ذخيره در فراكسيون اصولگرايان

اضطراب همگاني از آنفلوآنزاي پرندگان



خراسان :

بهانه جويي درباره اظهارات ضد صهيونيستي رييس جمهور، هدف غرب پرونده هسته اي ايران است

در حاشيه مراسم سالگرد عليرضا نوري بيان شد؛اظهارات سران اصلاح طلب درباره انتخابات خبرگان



خبر:

از سوي رييس سازمان مديريت و به دستور رييس جمهور؛ 20 ميليون ريال سهام عدالت به اقشار آسيب پذير اختصاص مي يابد

پرايد ، اواخر آبان جايگزين خودروهاي فرسوده مي شود

هشدار وزير كارو امور اجتماعي: سرمايه گذاري نكنيم نرخ بيكاري از 28 درصد هم مي گذرد



دنياي اقتصاد :

معاون اول رييس جمهور: سياست دولت جديد ايران نگاه به شرق است

اكونوميست بررسي كرد، حكايت فساد در روسيه

ايران ازنظر سهولت به كارگيري نيروي كار نود وهفتمين كشورجهان شناخته شد



سياست روز:

دكتر خوش چهره: قيمت بنزين افزايش نخواهد يافت

ناطق نوري: جو سازي آمريكا و اسراييل عليه احمدي نژاد سرپوش گذاشتن بر جنايات خودشان است

آيت الله مكارم شيرازي: قلم هاي مثبت بايد تقويت گردد



شرق:

قطع حمايت آيت الله سيستاني ازائتلاف واحد عراق

مركز آمارايران منتشر كرد، جمعيت كشور 68 ميليون جمعيت ، جمعيت تهران 12 ميليون



صداي عدالت:

مرد شماره 2 آژانس انرژي اتمي به ايران مي آيد

وزير امور خارجه هند: دهلي نو با ارجاع پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت مخالف است

ابطحي: منافع واسطه ها به جاي منافع دين نبايد مطرح شود



عصر اقتصاد:

خاموشي: نحوه پرداخت جايزه صادراتي تغيير مي كند

مظاهري: شركت هاي هرمي به ما ربطي ندارند

وزير جهاد كشاورزي: از سال آينده ؛ واردات گوشت قرمز قطع مي شود



كيهان:

مورخ آمريكايي: اسراييل بزرگترين تهديد براي صلح جهاني است

نخستين ماهواره ايراني با موفقيت در مدار قرار گرفت

بر اساس طرح دو فوريتي دولت، مردم تا پايان سال سهامدار مي شوند



كاروكارگر:

كسري بودجه امسال به 71 هزار ميليارد ريال مي رسد

وزيركار: سرمايه گذاري نكنيم، نرخ بيكاري از 28 درصد مي گذرد

گزارش وضعيت نيرويكار در 155 كشور ، بانك جهاني: كارگران در ايران آسانتر از 135 كشور اخراج مي شوند



همبستگي :

در قطعنامه پاياني راهپيمايي روز قدس تهران تاكيد شد: سخن رييس جمهور موضع مردم انقلابي ايران است

ناطق نوري: منظور احمدي نژاد ايجاد صلحي پايدار در منطقه است

خاتمي شرط خود براي شركت در انتخابات خبرگان را اعلام كرد



همشهري:

آيين نامه جديد نقل و انتقال، دانشگاه هاي كوچك را تعطيل مي كند، جزييات و چگونگي پرداخت و بازپرداخت وام دانشجويي اعلام شد

از سوي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و به دستور رييس جمهوري تدوين شد؛ لايحه دو فوريتي دولت براي توزيع سهام عدالت



هدف و اقتصاد:

شاهي عربلو: نظر توليد كنندگان را در لايحه ماليات بر ارزش افزوده تامين مي كنيم

افزايش قيمت بنزين در سال 85 به موضع دولت بستگي دارد - بخش خصوصي براي واردات بنزين پيش قدم شود

از سوي رييس سازمان مديريت و به دستور رييس جمهوري ، طرح دو فوريتي دولت براي توزيع "سهام عدالت" تدوين شد