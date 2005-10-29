به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رسا، آيت الله مكارم شيرازي در ادامه سلسله بحث ‌هاي تفسيري خود در مدرسه امام علي (ع)، اهميت قلم را بسيار با ارزش دانست و گفت: متأسفانه امروز در جامعه انساني قلم ‌هاي مسموم اگر نگوييم بيشتر از قلم‌ هاي سالم است، كمتر هم نيست و امروز قلم در خدمت استعمار، ظلم، شبهه افكني و غارتگري در آمده است.

وي با اشاره به رخنه صهيونيست‌ ها در نهادهاي فرهنگي و تسلط آنان بر خبرگزاري‌ ها و رسانه ‌هاي جهان افزود: بسياري از روزنامه ‌هاي پرتيراژ آمريكا، آلمان، فرانسه و انگلستان توسط صهيونيسم جهاني سرمايه ‌گذاري شده و آنان با قلم ‌هاي مسموم خود، دنيا را به ظلم و ستم كشيده ‌اند.

اين مرجع تقليد، جمعيت صهيونيست‌ ها بخصوص در اسراييل را بسيار كم دانست و گفت : جمعيتي اندك، پنجه در رسانه‌ هاي جهان انداخته ‌اند و با اجير كردن قلم‌ها به سود خود به ستم و ظلم مي ‌پردازد.

استاد دروس خارج حوزه علميه قم با بيان اينكه اگر قلم در دست اهلش باشد وسيله تكامل انسان‌ها و در صورتي كه در دست نااهلان قرار گيرد موجب سقوط آنها و بوجود آمدن تفرقه، ظلم و ستم خواهد شد، افزود : امروزه همه جا سخن از آزادي قلم و بيان مي‌شود ولي كسي سخن از حد و مرز آن به ميان نمي‌آورد و اگر دست به هر روزنامه ‌اي زده شود صداي عده‌ اي بلند مي ‌شود در حالي كه بايد در كشور حد و مرز آزادي مطبوعات و قلم مشخص شود تا همه تكليف خود را بدانند.

آيت الله مكارم شيرازي گفت : اگر كسي با قلم خود جنگ داخلي بوجود آورد، اختلاف انداخت و مقدسات را زير سؤال برد بايد پاسخگو باشد و نبايد اينچنين باشد كه هيچ كس به او حرفي نزند و او هر چه خواست انجام دهد؛ اين شرم آور است كه وقتي شخصي با قلم خود به سود بيگانگان و در راستاي ايجاد شبهه و اختلاف قلم مي ‌زند و مراجع قانوني با او برخورد قانوني مي ‌كنند، عده ‌اي سر و صدا مي ‌كنند و جنجال مي ‌آفرينند.

وي با اشاره به روايتي از امام صادق (ع)‌ اهميت و ارزش قلم علما را بيش از خون شهيدان در روز قيامت دانست و افزود : اگر قلم دانشمندان پشتوانه خون شهيدان نباشد اين خون‌ها فراموش مي ‌شود و اين قلم است كه به خون شهدا جاودانگي مي‌بخشد و از اين رو قلم دانشمندان بر خون شهيدان پيشي مي‌گيرد.

اين مرجع تقليد خطاب به طلاب و دلسوزان انقلاب تاكيد كرد : هرگاه ديديد قلم‌هاي مسموم فعال شده‌ اند نبايد ساكت بنشينيد چون در غير اين صورت كار به جايي خواهد رسيد كه ديگر نمي‌ توان جلو آن را گرفت.