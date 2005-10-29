  1. سیاست
  2. سایر
۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۱۲

آيت الله مكارم شيرازي:

ايجاد جنجال به خاطر برخورد قانوني با قلم‌ هاي مسموم شرم‌آور است

ايجاد جنجال به خاطر برخورد قانوني با قلم‌ هاي مسموم شرم‌آور است

آيت الله مكارم شيرازي از مراجع تقليد با انتقاد از جنجال آفريني عده‌اي به خاطر برخورد قانوني با قلم هاي مسموم و تفرقه افكن، از طلاب و روحانيون خواست قلم‌هاي مثبت را تقويت و از قلم‌هاي منفي انتقاد كنند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رسا، آيت الله مكارم شيرازي در ادامه سلسله بحث ‌هاي تفسيري خود در مدرسه امام علي (ع)، اهميت قلم را بسيار با ارزش دانست و گفت: متأسفانه امروز در جامعه انساني قلم ‌هاي مسموم اگر نگوييم بيشتر از قلم‌ هاي سالم است، كمتر هم نيست و امروز قلم در خدمت استعمار، ظلم، شبهه افكني و غارتگري در آمده است.

وي با اشاره به رخنه صهيونيست‌ ها در نهادهاي فرهنگي و تسلط آنان بر خبرگزاري‌ ها و رسانه ‌هاي جهان افزود: بسياري از روزنامه ‌هاي پرتيراژ آمريكا، آلمان، فرانسه و انگلستان توسط صهيونيسم جهاني سرمايه ‌گذاري شده و آنان با قلم ‌هاي مسموم خود، دنيا را به ظلم و ستم كشيده ‌اند.

اين مرجع تقليد، جمعيت صهيونيست‌ ها بخصوص در اسراييل را بسيار كم دانست و گفت : جمعيتي اندك، پنجه در رسانه‌ هاي جهان انداخته ‌اند و با اجير كردن قلم‌ها به سود خود به ستم و ظلم مي ‌پردازد.

استاد دروس خارج حوزه علميه قم با بيان اينكه اگر قلم در دست اهلش باشد وسيله تكامل انسان‌ها و در صورتي كه در دست نااهلان قرار گيرد موجب سقوط آنها و بوجود آمدن تفرقه، ظلم و ستم خواهد شد، افزود : امروزه همه جا سخن از آزادي قلم و بيان مي‌شود ولي كسي سخن از حد و مرز آن به ميان نمي‌آورد و اگر دست به هر روزنامه ‌اي زده شود صداي عده‌ اي بلند مي ‌شود در حالي كه بايد در كشور حد و مرز آزادي مطبوعات و قلم مشخص شود تا همه تكليف خود را بدانند.

آيت الله مكارم شيرازي گفت : اگر كسي با قلم خود جنگ داخلي بوجود آورد، اختلاف انداخت و مقدسات را زير سؤال برد بايد پاسخگو باشد و نبايد اينچنين باشد كه هيچ كس به او حرفي نزند و او هر چه خواست انجام دهد؛ اين شرم آور است كه وقتي شخصي با قلم خود به سود بيگانگان و در راستاي ايجاد شبهه و اختلاف قلم مي ‌زند و مراجع قانوني با او برخورد قانوني مي ‌كنند، عده ‌اي سر و صدا مي ‌كنند و جنجال مي ‌آفرينند.

وي با اشاره به روايتي از امام صادق (ع)‌ اهميت و ارزش قلم علما را بيش از خون شهيدان در روز قيامت دانست و افزود : اگر قلم دانشمندان پشتوانه خون شهيدان نباشد اين خون‌ها فراموش مي ‌شود و اين قلم است كه به خون شهدا جاودانگي مي‌بخشد و از اين رو قلم دانشمندان بر خون شهيدان پيشي مي‌گيرد.

اين مرجع تقليد خطاب به طلاب و دلسوزان انقلاب تاكيد كرد : هرگاه ديديد قلم‌هاي مسموم فعال شده‌ اند نبايد ساكت بنشينيد چون در غير اين صورت كار به جايي خواهد رسيد كه ديگر نمي‌ توان جلو آن را گرفت.

کد مطلب 246379

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها