سردبیر «همشهری جوان» تغییر کرد/ تغییرات گسترده در تیم تحریریه

به گزارش خبرنگار مهر، سردبیر هفتهنامه «همشهری جوان» تغییر کرد. بر این اساس مجید رفیعی جایگزین ایمان جلیلی شده است که در چند ماه گذشته این مسئولیت را بر عهده داشت و از اعضای قدیمی تحریریه همشهری جوان محسوب میشد. پیش از جلیلی هم، علی قنواتی، فریدالدین حداد عادل و سیدجواد رسولی، سردبیران این نشریه بودند.
مجید رفیعی، سردبیر جدید هفتهنامه فرهنگی-اجتماعی «همشهری جوان» هم سابقه مدیریت بر روزنامه «تهران امروز» و ماهنامه «همشهری ماه» را در کارنامه دارد. او در حال حاضر رئیس فرهنگسرای ابن سینا است.
بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، تیم فعلی «همشهری جوان» تا پایان دیماه و انتشار شماره ۴۹۱ همکاری خواهند کرد و سپس تیم جدید این نشریه پرمخاطب را به دست میگیرد. همچنین شنیدهها، از ایجاد تغییرات کلی و ساختاری در ترکیب تحریریه این نشریه حکایت دارد و بر این اساس، اولین شماره «همشهری جوان» با تیم کاملا جدید، احتمالا نیمه بهمن به روی دکه میآید.
«همشهری جوان» یکی از موفقترین نشریات گروه مجلات همشهری به شمار میرود که در ده سال گذشته با تلاش تیم فعلی تحریریه موفقیتهای ویژهای در جذب مخاطبان جوان داشته و توانسته است طیف وسیعی از این مخاطبان را با خود همراه کند. این نشریه که در زمستان ۸۳ متولد شد، توانست خیلی زود خود را پاتوقی برای همه جوانان ایرانی معرفی کند که هر هفته به آن سر بزنند و درباره مهمترین اتفاقات هفته گذشته خبرها و تحلیلهای یک مجله جذاب و با نشاط را بخوانند. موضوعات مورد علاقه «همشهری جوان» هم به مسائل اجتماعی روز مربوط است و هم رخدادهای فرهنگی کشور را پوشش میدهد و لذا مخاطبان آن در هر شماره، گزارشهایی را با موضوعات اجتماعی، سینمایی، ورزشی، تاریخی و هنری میخوانند و با تازهترین اظهارنظرهای چهرههای مشهور در این زمینهها آشنا میشوند.
باید منتظر ماند و دید که آیا تیم جدید تحریریه میتواند موفقیتی که در ده سال گذشته به عنوان سرمایه اصلی این نشریه به دست آمده است را نگه دارد و رضایت مخاطبان همراه «همشهری جوان» را حفظ کند یا مسیر دیگری میرود؟
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