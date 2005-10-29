عبداله اسفندياري: روابط غيرسالمي در حوزه پخش فيلم وجود دارد

"عبداله اسفندياري" كارشناس و مدير بخش معناگراي بنياد سينمايي فارابي، ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد شكل گيري ابتذال در سينماي ايران گفت : نگراني از ابتذال، به هر حال درهمه مقاطع با هنر، به خصوص هنرهاي صنعتي شده و پرهزينه اي نظبر سينما وجود داشته است و اين تمايل به ابتذال از جايي شروع مي شود كه مي خواهند از طريق آن، تامين معاش خود را انجام دهند و براي اينكه به اين سرنوشت دچار نشويم، بايد امكاناتي مهيا شود كه سينماگران براي جذب مخاطب به دام ابتذال نيافتند .

تهيه كننده " شكلات "، خاطر نشان كرد : در مورد اين امكانات، بارها صحبت شده است و مي شود تيتر وار آن را بيان كرد، وجود تعداد زيادي سالن سينما، وجود حمايتهاي مادي و معنوي دولت، وجود تبليغات مناسب ارزان قيمت براي فيلمها، وجود توانايي اقتصادي در مردم براي فعايت هاي فرهنگي و از همه مهم تر، تامين بازگشت شصت درصد سرمايه از محل غير اكران، بدين صورت كه شركتهاي ويدئويي و همچنين شبكه هاي مختلف تلويزيوني حق پخش فيلمها را رقمي خريداري كنند، تا رقم شصت درصد بازگشت سرمايه تامين شود، اگر اين كارها با گرايش فرهنگي انجام بگيرد طبيعتا، خطر سقوط به سمت ابتذال به حداقل ممكن خواهد رسيد.

وي در مورد تعبير مافياي اكران گفت : وجود مافياي اكران مربوط به جاهايي است كه اكران وسيع و گسترده وجود داشته باشد، لفظ مافيا مشابه لفظ صنعت است ، تا تعداد زيادي فيلم در يك كشور نداشته باشيد ، اصلا نمي توانيد از اين واژها استفاده كنيد، يعني كميت و كيفيت بر هم تاثير گذارند، اگر بالاي دو هزار سالن سينما در كشور داشته باشيد و هزار پخش كننده حرفه اي فيلم هم وجود داشته باشند، آنوقت مي شود در باره وجود مافيا گفت وگو كرد، الان كه چهار تا و نصفي پخش كننده داريم، ممكن است زد و بندهايي داشته باشند و اين قضيه هم بر مي گردد به حفظ منافعشان و مي توانيم در اين خصوص بگوييم نارسائيهاي و روابط غيرسالمي در حوزه پخش فيلم وجود دارد .

تهيه كننده " ستاره ها " تاكيد كرد: يكي ديگر از دلايل شكل گيري اين نوع روابط برمي گردد به در اختيار داشتن تعداد زيادي از سالنهاي موجود توسط دولت، البته نمي گوييم دولت نبايد سالني در اختيار نداشته باشد، ولي وقتي هفتاد سالن سينما در دست يك سازمان دولتي است، طبيعتا مديران آن سينماهاي دولتي ممكن است در روابط غير سالمي در حيطه اكران فيلم ها گرفتار شوند، بنابراين بايد اين سالنها به بخش خصوصي واگذار شود .