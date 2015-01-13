برگزاری پنج نمایشگاه کتاب استانی تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران از ابتدای سال تاکنون ۲۰ نمایشگاه کتاب استانی را در مراکز استان‌ها برگزار کرده است و تا پایان سال جاری پنج نمایشگاه کتاب استانی دیگر را برگزار خواهد کرد.

بنا بر این گزارش، دویست و هفتاد و هفتیمن دوره این نمایشگاه‌ها از ۱ تا ۷ بهمن ماه در شاهرود، دویست و هفتاد و هشتمین نمایشگاه از ۱۳ تا ۱۹ بهمن ماه در ساری، دویست و هفتاد و نهمین نمایشگاه از ۲۳ تا ۲۹ بهمن ماه در زاهدان، دویست و هشتادمین نمایشگاه از ۲ تا ۸ اسفند ماه در قزوین و دویست و هشتاد و یکمین نمایشگاه کتاب استانی از ۵ تا ۱۱ اسفند ماه در یزد برگزار می‌شوند.

نمایشگاه‌های کتاب استانی به همت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معمولاً در مراکز استان‌ها برگزار می‌شوند.