تركاشوند مانع باخت پيكان شد

به گزارش خبرنگار "مهر" بهترين نتيجه هفته چهارم را آذر پيام اروميه در سالن شهداي هفتم تير تهران كسب كرد. اين تيم با درخشش 2 بازيكن خارجي خود دومين شكست صنام را رقم زد. اما پيكان تيم پرمهره تهراني كه اين فصل اسب خود را براي قهرماني زين كرده به زحمت و به لطف تجربه بالاي بازيكنان خود به خصوص محمد تركاشوند توانست از سد تيم جوان برق بگذرد.

آيدانه چالدوران و ذوب آهن اصفهان به ترتيب مقابل سايپا و نئوپان گنبد چهارمين شكست متوالي را تجربه كردند. پتروشيمي بندر امام در خانه، پيام مخابرات گلستان را در 3 گيم متوالي شكست داد و گل گهر سيرجان نيز با همين نتيجه مهمان خود اتكا قم را از بيش رو برداشت. پگاه اروميه نيز در دومين بازي خانگي موفق به شكست پرسپوليس شد.

نتايج كامل هفته چهارم :

سايپا 3 - آيدانه چالدوران يك

25-21 ، 23-25 ، 25 - 22 ، 25 - 14

صنام تهران يك - آذر پيام اروميه 3

22-25 ، 28-30 ، 26-24 ، 16- 25

پيكان تهران3 - برق تهران 2

20- 25 ، 22-25 ، 28-26، 27-25 ، 17 - 15

پتروشيمي بندر امام 3 - پيام مخابرات گلستان صفر

25- 18 ، 25- 22، 25- 18

گل گهر سيرجان 3- اتكا قم صفر

26- 24 ، 25 - 21 ، 25- 20

پگاه اروميه 3 - پيروزي تهران صفر

25- 22، 25-19 ، 25- 14

نئوپان گنبد 3 - ذوب آهن اصفهان 2

25- 19 ، 22 - 25 ، 23-25، 25 - 19 ، 15 - 12