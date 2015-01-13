۲۳ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۵۴

«منصور امیدی» مدیر هسته گزینش استانداری البرز شد

کرج - نماینده وزیر و دبیر هیئت مرکزی گزینش وزارت کشور، بنا به پیشنهاد استاندار البرز، عضو و مدیر هسته گزینش استانداری البرز را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل موفق با پیشنهاد «سیدحمیدطهایی» استاندار البرز، « منصور امیدی» را به عنوان «عضو و مدیر هسته گزینش استانداری البرز»  منصوب کرد.

در بخشی از متن این حکم آمده است:

در اجرای بند 2 ماده 9 قانون گزینش کشور به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان«عضو و مدیر هسته گزینش استانداری البرز» منصوب می نمایم.

اهتمام به اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر «گزینش هوشمندانه، عالمانه و دقیق» و همچنین برنامه محوری، سرعت بخشی به فرایند گزینش، روان سازی امور، رعایت حقوق افراد و سازمان و پرهیز از تنگ نظری و نگرش های غیرحرفه ای مورد تأکید است.

توفیق شما را در اجرای قانون گزینش کشور بویژه وظایف مصرح در ماده 10 قانون مذکور از خداوند سبحان مسألت دارم.

