باند فرودگاه مسجدسليمان تا پايان امسال ساخته مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدايي صبح امروز در جريان ديدار از از فرودگاه در حال ساخت شهرستان مسجدسليمان در جمع مسئولان اين شهرستان گفت: ما نبايد به سمت و سويي برويم كه تنها وسعت فرودگاه ملاك باشد اما از فضاي آن استفاده بهينه نشود بلكه بايد تلاش كنيم تا استانداردهاي لازم در اين پروژه رعايت شود.

وي افزود: در اين پروژه بايد به جز موارد پايه و اصلي، ساير موارد از جمله طراحي، اجرا و اصلاح لحاظ شود. در اين طرح بايد از پرسنلي استفاده شود كه براي توسعه فرودگاه انگيزه داشته باشند و در شرايط سخت نيز پروژه را متوقف نكنند.

استاندار خوزستان تصريح كرد: باند فرودگاه تا پايان سال ساخته مي شود ولي براي ساختمان ترمينال آن هشت ماه زمان لازم است.

به گزارش مهر ، ساعت پنج بامداد روز پنجم خردادماه سال 1287 کاوشگران نفت به رهبری «ژرژ برنارد زینولدز» انگلیسی در عمق 360 متری زمین پس از سال ها کاوش در مناطق غربی مثل «چیاسرخ» و جنوبی ایران مثل دشت «شیمبار» و مسجدسلیمان به نفت رسیدند و فواره های نفت برای اولین بار در منطقه ای از خاورمیانه تا ارتفاع 15 متر چنین جوشان از دل زمین جهیدن گرفت.

مسجدسلیمان به سرعت به شهری پیشرفته و مدرن با داشتن ده ها منطقه تفریحی و رفاهی همچنین کانونی برای اشتغال و درآمدزایی برای کشور ایران و حتی کشور انگلستان تبدیل شد و افراد فراوانی از نقاط مختلف ایران و حتی هندی ها و پاکستان ها برای اشتغال به این شهر سرازیر شدند.