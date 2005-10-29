پيكان از شكست گريخت

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم پرچهره پيكان با هدايت مهرانپور و با تركيب امير حسيني، محمد تركاشوند، پيمان اكبري، محمد منصوري، سعيد رضايي وفرهاد ظريف ( ليبرو) مقابل تيم جوان برق ايستاد. ست كوويچ تيم خود را با محمد محمد كاظم، پرويز پزشكي، منصور زادون، ساسان ثاني، عباس قاسميان و مجتبي عطا ( ليبرو) به ميدان فرستاد.

2 گيم اول را برق به نفع خود خاتمه داد. بازي خوب وهماهنگ تيم جوان برق، با تجربه هاي پيكان را سخت تاثير قرارداده بود. پرويز پزشكي دريك روزخوب عالي ظاهر شد و با ارسال پاسهاي متنوع اجازه نداد مدافعان حريف دست او را بخوانند يا مهاجمان برق را تشخيص دهند. عباس قاسميان نيز بعنوان يك بازيكن با تجربه نقش محوري درتيم برق ايفا نمود و لحظات حساس تيم دو را جمع وجور كرد تا محمد محمد كاظم و منصور زادون دردوسوي آنتن بارها وبارها دفاع پيكان را مقهور قدرت نمايي خود كنند.

برقي ها گيم سوم را نيز خوب شروع كردند وتا رسيدن به پيروزي فاصله چنداني نداشتند، ولي آشفتگي دربين جوانان اين تيم كه قبل از پايان بازي تيم خود را برنده مي دانستند، ازيك طرف و آمدن عادل غلامي به جاي سعيد رضايي درتيم پيكان جريان بازي را تغيير داد تا پيكان گيم سوم را از آن خود كند. دراين گيم غلامي پس از ورود به ميدان درخط سرويس قرارگرفت وبا 5 سرويس پياپي امتيازات عقب افتاده پيكان را جبران كرد تا تجربه بالاي تركاشوند و ضربات سنگين او اين گيم را به سود پيكان خاتمه دهد. درگيم چهارم باز اين تيم برق بود كه ازحريف قدرتمند خود پيش افتاد، ولي تجربه تركاشوند و بهبود وضع دريافت در پيكان ونيز چند اشتباه ازسوي بازيكنان برق باعث شد پيكان بازي را درگيمها به تساوي 2-2 برساند.

گيم پنجم يك بازي پاياپاي و زيبا بود كه هردو تيم عالي كاركردند وتا امتياز15 نيز برابرپيش رفتند. دراين لحظه ضربه تركاشوند به خارج زمين تا برق يك امتياز پيش بيافتند، ولي اشتباه پزشكي مانع ازتداوم برتري برق شد ودر ادامه 3 ضربه سنگين ازتركاشوند گيم و بازي را به نفع پيكان خاتمه داد واين تيم در روزي كه با شكست فاصله چنداني نداشت. پيروز ازميدان خارج شود درتيم برق علاوه برمحمد كاظم پزشكي و زادون، عطار، قاسيمان وثاني نيز يك روزخوب را پشت سرگذاشتند، اين ماراتن واليبال سرانجام ساعت 2 بامداد امروز يكشنبه خاتمه يافت.