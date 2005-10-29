آمريكا ناظران حقوق بشر را براي ديدار از گوانتانامو دعوت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، وزارت امور خارجه آمريكا در بيانيه اي كه به همين مناسبت صادر كرده، مدعي شده است : اين دعوت از آنجا انجام شده است كه ما قصد داريم به تمام جهان نشان دهيم در زندان هاي آمريكايي با بازداشت شدگان به طور انساني رفتار مي شود.

در ادامه اين بيانيه آمده است : وزارت دفاع آمريكا به اين گزارشگران اجازه مي دهد كه از زندان ديدار كرده و با منابع رسمي و مقاماتي كه لازم مي دانند در اين زمينه گفتگو كنند.

نيويورك تايمز با اشاره به اينكه هم اكنون آمريكا در راستاي مبارزه با تروريسم 500 تن را بدون محاكمه در زندان گوانتانامو نگهداري مي كند، نوشت : سه ناظر ديده بان حقوق بشر شامل يك گزارشگر ويژه درباره شكنجه و ديگر جرايم و رفتارهاي غيرانساني، يكي آزادي فكر و مذهب و ديگري از گروهي خواهد بود كه بازداشت هاي بدون محاكمه را مورد بررسي قرار مي دهند.

بيانيه وزارت امور خارجه آمريكا مي افزايد: كاركنان ارشد آمريكايي در گوانتانامو در اين ديدار براي گزارشگران توضيحاتي را ارائه خواهند كرد و به آنان اين اجازه را خواهند داد كه از تمام بخش و مكان ها زندان بازديد به عمل آورند.

گفتني است كوفي عنان دبير كل سازمان ملل مدتي پيش از واشنگتن خواسته بود درهاي زندان گوانتانامو را به روي ناظران حقوق بشر بگشايد.