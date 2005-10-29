حزب دموكرات آمريكا: جرج بوش يك رئيس جمهور متقلب است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، رهبران حزب مخالف دموكرات در آمريكا اعلام كردند يافته هاي دادگاه فدرال آمريكا در مورد مشاور كاخ سفيد نشان مي دهد كه دولت جرج بوش تاكتيك هاي نادرست و متقلبانه اي را براي اشغال عراق به كار برده است.

نانسي پلوسي نماينده حزب دموكرات در كنگره آمريكا كه اين موضوع را برگ "نامناسبي" در تاريخ عراق خواند، گفت: جرج بوش بدون توجه به امنيت ملي و ديگر منافع آمريكا به اشغال عراق پرداخت و هم اكنون موج انتقادها از سراسر جهان به سوي آمريكا جريان دارد.

اين در حالي است كه دادگاه فدرال آمريكا اعلام كرد: لوئيس اسكوتر ليبي معاون ديك چني بارها به بازرسان درباره جاسوسي سيا در عراق دروغ گفته است.

سناتور هري ريد نيز اعلام كرد: اين گناه ليبي بزرگتر از گناه وي مبني بر افشاي اطلاعات جاسوسي سيا براي دو تن از خبرنگاران مي باشد.

وي تاكيد كرد: در هر حال همه اين ماجراها نشان مي دهد كه دولت بوش تا چه اندازه براي توجيه اشغال عراق به دست كاري اطلاعات پرداخته است.