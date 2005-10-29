پيروزي قاطع پگاه اروميه درخانه

به گزارش خبرنگار" مهر" اين تيم كه اولين بازي خانگي خود را درهفته دوم مسابقات به سايپا واگذار كرده بود، در دومين بازي خانگي درهفته چهارم بازهم مقابل يك تيم تهراني ايستاد.

شاگردان شهنازي كه ازحمايت خوب تماشاگران بهره مي برند، به اين پيروزي نياز داشتند تا ازكورس قهرماني عقب نمانند. بهبودي، سليماني، فابيانو، پائولو، تابش نژاد، امين معمري وعليزاده ( ليبرو) به دستورشهنازي مقابل پيروزي ايستاد.

محمد صادقي نيز با اشكان درخشاني، محمدرضا قدرت بيگلو، بهروزعطايي، پوريا فتح الهي، اميرخالقي وحسن شورايي ( ليبرو) را به ميدان فرستاد.

سرويسهاي خوب بازيكنان پيكان كار دريافت را در زمين پرسپوليس با مشكل مواجه كرد، ازهمين روزصادقي به تعويض پاسور خود و آوردن يعقوبي به جاي درخشان تاكتيك تيم را تغييرداد، روي آوردن به پاسهاي بلند تا حدودي مشكل را درتيم پيروزي حل كرد، ولي شكل گيري دفاع روي تور درتيم پگاه اين تاكيتك را نيزخنثي كرد تا پگاه رفته رفته بر بازي مسلط شود. دريافتهاي خوب عليزاده در تيم پگاه با بازيسازي بهتري بهبودي همراه شد تا ضربات تابش نژاد وسليماني باعث برتري ميزبان شود. درتيم پگاه بهبودي با سرويسهاي تاكتيكي وهدفمند نقش عمده اي درايفا پيروزي ايفا كرد.

پگاه در3 گيم متوالي با امتيازات 25 - 22، 25 - 19 و20- 14 حريف خود را شكست داد.