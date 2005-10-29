مسلمانان قطر به زلزله زدگان جنوب آسيا كمك مي كنند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ناصربن راشد نعيمي نماينده دائمي سفير كشور قطر در جنيف به دنبال زلزله جنوب آسيا روز گذشته مقابل اجلاس سران سخنراني كرد.

راشد نعيمي با حمايت و كمك امير كشور قطر شيخ حمد بن خليفه آل ثاني با تاكيد بر نياز شديد زلزله زدگان دستور كمكهاي فوري به قربانيان و آسيب ديدگان جمهوري اسلامي پاكستان را صادر كرد.

امير قطر خليفه آل ثاني با توجه به اين خط دهي و فرمايش اعلام كرد: در راستاي كاهش حجم ناراحتي اين افراد ارائه كمك هاي سريع و فوري انساني براي آنها ضروري و مهم است.

نماينده سفير قطر در پايان اين سخنراني به فراخوان مردمي قطر به منظور كمك به اوضاع وخيم و نابسامان پاكستان كه از اين حادثه ناشي شده است، اشاره كرد.

در خلال گفتگوهاي كمك رساني، راشد نعيمي نماينده دائمي سفير قطر با هماهنگي دولت پاكستان اقدام به ارسال وسايل پزشكي، دارو، مواد غذايي، وسايل برقي و وسايل اسكان موقت نمود.

هزينه كمكهاي ارسالي از سوي قطر به 20 ميليون دلار آمريكا مي رسد .