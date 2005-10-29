شكست پيام مقابل پتروشيمي

به گزارش خبرنگار" مهر" اين تيم كه ميزبان پيام مخابرات گلستان بود، در3 گيم متوالي به برتري دست يافته پتروشيمي كه محمد غياثي پاسور با تجربه واليبال ايران را بعنوان بازيساز دراختياردارد با دريافت خوب مسلم محمدي نژاد ليبروي تيم ملي جوانان و رسيدن توپهاي اول به اين پاسور با تجربه توانست يك بازي هماهنگ ويكدست را به نمايش بگذارد.

در روي تورنيزشهريار بهرامي يك روز خوب را پشت سرگذاشت و پاسهاي غياثي را ازبالاي دفاع حريف به امتيازتبديل خود در كناربهرامي مهدي پرستاري نيز درخط حمله ميزبان روزموفقي را پشت سرگذاشت. پتروشيمي دردفاع روي تورنيزعملكرد خوبي داشت و تقريبا تمام حملات پيام مخابرات را بي اثرگذاشت.

اما پيام مخابرات گلستان كه در دريافت اول با مشكل جدي روبروبود، در دفاع روي تورنيز نتوانست درمحكي را مقابل حملات حريف ايجاد نمايد. در اين تيم جلال حاجي كرمي كه ازگيم دوم به بعد بازي گرفته شد، بازي خوبي را به نمايش گذاشت. ولي او تنها بود وهرچند زحمت زيادي كشيد ولي نتوانست مانع ازباخت تيم خود شود.

پتروشيمي در3 گيم متوالي با امتيازات 25- 18، 25- 22، 25- 18حريف خود را ازپيش روبرداشت.