طرح ارائه راهكارهاي واقعي حمايت از مخترعان تنظيم و ارائه مي شود // اشكالات روش هاي حمايت از نوآوران و مخترعين بررسي شد

دكتر منصور كبگانيان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: مخترعين و نوآوران سرمايه هاي كشور هستند. بسياري از مسئولين گلايه مي كنند كه برخي از مخترعين علي رغم اينكه كار مهمي را انجام نداده اند، به آنها مراجعه مي كنند و مي خواهند اختراعشان مهم جلوه كند.

وي تصريح كرد: انتخاب اختراع و نوآوري مهم و نمونه از بين صدها مدعي اختراع، درست مانند صيد كردن يك مرواريد از بين صدها صدف است. صياد به دريا مي رود و صدها صدف را صيد مي كند از بين آنها ممكن است تنها يك صدف مرواريد داشته باشد.

وي اظهار داشت: معاونت پژوهشي وزارت علوم از مسئولان در خواست كرده است در خصوص انتخاب اختراع نمونه و بارز دلسرد نشوند. مخترعين سرمايه هاي مملكت هستند و بايد مورد حمايت قرار گيرند.

معاون پژوهشي وزارت علوم افزود: مسئولين مربوطه اعتراضات خود را در جلسه هفته پيش در سازمان پژوهش ها مطرح كرده و معاونت پژوهشي وزارت علوم اين موارد را مورد بررسي و رسيدگي قرار داده است. در اين جلسه شكايات و اشكالاتي كه در زمينه روال كار حمايت از نوآوران و مخترعين وجود داشت مورد تجديد نظر قرار گرفت.

كبگانيان خاطرنشان كرد: همچنين در اين جلسه تصميمات خوبي در خصوص حمايت از مخترعين اخذ شد. معاونت پزوهشي نيز از مسئولين مربوطه طرحي را در مورد ارائه راهكار هاي واقعي جهت اين حمايت واقعي خواستار شد. اين طرح ظرف مدت يك هفته به معاونت پژوهشي ارائه مي شود.