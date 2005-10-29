پيروزي شيرين آذر پيام در تهران

به گزارش خبرنگار "مهر" اين تيم كه در سالن شهداي هفتم تير ميزبان آذر پيام اروميه بود در يك روز كم فروغ و ناهماهنگ مغلوب ميهمان خود شد. صنام تنها ميزباني بود كه در هفته چهارم بازي را به حريف خود واگذا ركرد . در اين ديدار بازيكنان خارجي آذر پيام نقش اساسي در پيروزي تيم خود داشتند . دراگان زانوويچ با زدن سرويس هاي قدرتمند و هدفدار كار دريافت را در زمين صنام با مشكل مواجه ساخت تا سعيد معروف پاسور صنام هيچگاه نتواند مهاجمان تيم خود را به خوبي تغذيه كند و بر خلاف معروف ، مهدوي پاسور آذرپيام روي دريافت هاي خوب افتخاريان تيم خود را به خوبي هدايت كرد. مهدوي با ارسال پاس هاي متنوع دفاع حريف را تحت تاثير خود قرار داد و هيچگاه اجازه نداد تا دفاع حريف دست او را بخواند و اسلوبودان كواچ و زانوويچ نيز روي همين پاسهاي حساب شده امتيازات متعددي را به نام ميهمان ثبت كردند .

آذرپيام با اتخاذ يك تاكتيك مناسب 2 گيم اول را به نام خود ثبت كرد. البته گيم دوم تا امتياز 30 پيش رفت كه يكي، دو اشتباه انفرادي در تيم صنام باعث شد تا ميهمان به برتري دست يابد. صنام تنها درگيم سوم با بازي خوب عليرضا نادي 24- 26 به برتري رسيد ولي در گيم هاي اول ، دوم و چهارم به ترتيب 25- 22، 30- 28 و 25 - 16 اين آذرپيام بود كه پيروز از ميدان خارج شد تا 1-3 برنده اين ديدار جذاب و ديدني باشد.