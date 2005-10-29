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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۳۷

در پي اعتراض شوراي روابط اسلامي آمريكايي؛

مدرسه اي در ايالات متحده تسهيلاتي را براي دانش آموزان روزه دار فراهم كرد

به دنبال اعتراض شوراي روابط اسلامي آمريكايي، يك مدرسه ابتدايي در ايالات متحده طرحي را درپيش گرفته كه بر اساس آن دانش آموزان مسلمان اين مدرسه در ماه مبارك رمضان چون ديگر ماههاي سال مجبور نيستند در زمان صرف ناهار كنار ديگر دانش آموزان در رستوان مدرسه بمانند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دفتر شوراي روابط اسلامي - آمريكايي در كانكتيكوت پس از دريافت شكايات بسياري از دانش آموزان مدرسه مبني بر اينكه از سوي مقامات مدرسه وادار مي شدند زمان صرف ناهار را در كنار ديگر دانش آموزان در رستوران بگذرانند، از مقامات مدرسه ابتدايي كوريال خواستند از اعمال اين اجبار صرفنظر كنند.

حمزه اسمائيل كولينز، مدير دفتر اين سازمان حقوق مدني در ايالات متحده به مقامات اين مدرسه گفت وادار كردن دانش آموزان روزه دار براي نشستن در كنار دانش آموزاني كه ناهار صرف مي كنند، اقدام ناشايستي است، چرا كه اين دانش آموزان مسلمان با وجود كمي سن خود سعي مي كنند برطبق موازين اسلامي روزه بگيرند، اما گذراندن زمان صرف ناهار در رستوران آنها را وسوسه مي كند تا روزه خود را بشكنند.

وي گفت: 'ظاهراً مقامات اين مدرسه اطلاعي درباره ماه رمضان و روزه داري در اين ماه مقدس براي مسلمانان نداشتند.'

روز پنجشنبه مقامات اين مدرسه در يك گفتگوي تلفني با كولينز اظهار داشتند كه از اين پس دانش آموزان مسلمان در زمان صرف ناهار ديگر دانش آموزان مي توانند با نظارت يك آموزگار در كلاسي جداگانه به مطالعه دروس خود بپردازند.

كولينز گفت: عليرغم اينكه در شهر بريجپورت جمعيت قابل توجهي از مسلمانان ايالات متحده زندگي مي كنند، به نظر مي رسد مقامات اين مدرسه از آداب اسلامي و مسلمانان بي اطلاع بوده اند.

کد مطلب 246405

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