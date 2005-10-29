ظرفيت خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران افزايش يافت

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، در طول تابستان امسال خوابگاه هاي موقوفه بوستان كريم خان تخليه و واگذار شد كه با توجه به كمبود فضاهاي اسكان دانشجويي مديريت امور خوابگاه ها به ايجاد اتاق هاي جديد اقدام كرد.

همچنين با قابل استفاده كردن اتاق هاي بلااستفاده در خوابگاه ها، 185 ظرفيت جديد جهت اسكان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران فراهم شده است.

به گزارش "مهر"، با توجه به شروع به كار مجدد دانشگاه ها حدود دو هزار دانشجوي گذشته اين دانشگاه و 660 دانشجوي جديد الورود كه از اين ميان 300 نفر دانشجوي دختر و 360 دانشجوي پسر هستند، در خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران اسكان داده شدند.

همچنين از اين تعداد 115 نفر دانشجوي تخصصي و 545 نفر دانشجوي غير تخصصي در اين خوابگاه ها اسكان يافته اند.