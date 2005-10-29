نماينده پارلمان آلمان :ايران بيش از پيش با اروپا همكاري كند

به گزارش خبرگزاري مهر، " گرنورت ارلر " عضو كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان در گفتگو با راديو دولتي اين كشور با اشاره به احضاي سفراي ايران در برخي از كشورهاي اروپايي در پي اظهارات ضد صهيونيستي محمود احمدي نژاد اظهار داشت : كشورهاي اروپايي با اين اقدام مخالفت خود را با سخنان رئيس جمهوري ايران نشان دادند .

نماينده پارلمان آلمان همچنين مدعي شد كه رئيس جمهوري ايران حق بيان چنين سخناني را نداشت .

" ارلر " در پاسخ به اين سوال كه مخالفت هاي ديپلماتيك با ايران در اين زمينه تا چه حد ادامه خواهد داشت،گفت: احتمال مي رود اين بحث تا ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل پيش رود.

عضو كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان در ادامه ادعا كرد : تحقق چنين امري پيامدهاي منفي براي ايران در پي خواهد داشت زيرا در اين صورت مسائل ديگري از جمله تضعيف حقوق بشر و برنامه هاي هسته اي اين كشور نيز به طور جدي تر مطرح خواهند شد .

وي افزود : كشورهاي اروپايي همواره خواهان ارتقاي سطح روابط خود با ايران هستند اما بروز مسائلي از اين قبيل سبب كاهش تمايل آنها براي افزايش دامنه همكاري مي شود .

نماينده پارلمان آلمان در خصوص اعمال احتمالي تحريم عليه ايران اظهار داشت : اروپا بر همسو كردن ايران با برخي از سياست هاي خود سعي داشته و در اين زمينه تلاش هاي لازم را انجام داده است .

" ارلر " در توضيح گفته خود تصريح كرد : ايران بايد همگام با اروپا به تقاضاي خواسته شده جامه عمل بپوشاند تا زمينه مناسبي براي بهبود مناسبات دوجانبه فراهم شود .

عضو كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان همچنين با اشاره به مذاكرات سه كشور اروپايي با ايران درباره برنامه هاي هسته اي اين كشور بيان داشت : اروپا درصدد است تا همچنان به تلاش هاي خود براي پايان دادن به اختلاف نظرهاي موجود بر سر فعاليت هاي هسته اي اين كشور ادامه دهد .