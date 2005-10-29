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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۱۶

پس از اتهام افشاي اطلاعات محرمانه سيا،

معاون ديك چني استعفا كرد

معاون ديك چني كه به افشاي اطلاعات مربوط به سازمان جاسوسي آمريكا( سيا) متهم شده است، شب گذشته استعفا كرد اما در عين حال ابراز اطمينان كرد كه به زودي بيگناهي وي ثابت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، لوئيس ليبي در بيانيه اي كه از طريق ژوزف تيت وكيل خود منتشر كرد، آورده است: من اطمينان قطعي دارم كه در پايان بررسي ها مشخص خواهد شد من هيچ نقشي در افشاي اطلاعات مربوط به جاسوسي سيا در عراق براي خبرنگاران نداشته ام.

وي متهم شده است كه اطلاعات فوق محرمانه سازمان اطلاعات مركزي آمريكا موسوم به سيا را در اختيار خبرنگاران قرار داده است.

در بيانيه اي كه از سوي ليبي منتشر شده، آمده است : البته ما نااميد نشده ايم و در دادگاهي كه تشكيل خواهد شد، باتمام اسناد و مدارك حاضر مي شويم و موارد مورد نظر را ثابت مي كنيم.

گفتني است چنانچه معاون ديك چني مقصر شناخته شود، به 30 سال زندان محكوم خواهد بود.

 

کد مطلب 246413

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