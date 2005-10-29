گل گهر به لطف تجربه به پيروزي برسيد

به گزارش خبرنگار "مهر" گل گهر سيرجان در خانه ميزبان يك تيم جوان و با برنامه بود . اتكا با هدايت عروجي آمده بود تا حريف با تجربه خود را شكست دهد. برنامه هاي اتكا درگيم اول خوب جواب داد. ياشارشاهيني ليبروي اين تيم سرويس هاي حريف را خوب دريافت كرد تا سعيد عسگيريان پاسور اتكا دفاع حريف را تحت تاثير قرار داده و محمد رضا سليماني امتيازات خوبي را براي تيم ميهمان كسب كند.

بازي دو تيم در گيم اول رقابتي پاياپاي بود كه گل گهر روي تجربه نفراتي چون ناييني و رئوفي اين گيم را به نفع خود خاتمه داد. ازگيم دوم به بعد ميزبان با شناختن تاكتيك اتكا بازي بهتري را به نمايش گذاشت و توانست راه پيروزي را براي خود هموار كند . ناييني در بازيسازي خوب عمل كرد تا رئوفي و يحيي قليج نيازي با ضربات خوب و هدفمند خود امتيازات پيروزي بخش را به نام گل گهرثبت كنند تا ميزبان با نتايج 24- 26 ، 21- 25 و 20 - 25 در طول 3 گيم پيروز از ميدان خارج شود .

گل گهر سيرجان روي دفاع خوب بازيكنان خود كه هم در روي تور و هم در داخل ميدان به خوبي انجام مي شد به پيروزي رسيد.