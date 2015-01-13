تاریخ آذربایجان بر اساس اسناد و مدارک قدیمی موجود نوشته شود

به گزارش خبرنگار مهر،سعید شبستری خیابانی ظهر در مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق اسناد و کتابخانه ملی شمالغرب کشور با بیان اینکه اسناد قدیمی نشان دهنده حوادث تاریخی است، اظهار داشت: اهمیت اسناد قدیمی در تاریخ معاصر ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در دوران مشروطیت و پیروزی انقلاب اسلامی ایران مردم آذربایجان نقش برجسته ای در تاریخ داشتند.

وی با تاکید بر اینکه تاریخ آذربایجان باید بر اساس اسناد و مدارک قدیمی نوشته شود، اظهار داشت: تاریخ مردم آذربایجان از قدیم تاکنون به صورت انتقال سینه به سینه و به صورت شفاهی بوده است، اما ثبت تاریخ آذربایجان بر اساس اسناد و مدارک قدیمی ضروری است زیرا در تاریخ شفاهی برخی از زوایای مهم مغفول می ماند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار با بیان اینکه امیدواریم با جمع آوری اسناد تاریخی و قدیمی بتوانیم در راستای ثبت تاریخ صحیح قدم های مثبتی برداریمگفت: مرکز اسناد شمالغرب کشور در تبریز نقش مهمی در عرصه نگه داری اسناد و انجام پژوهش های تاریخی در خصوص آذربایجان دارد و از دولت تدبیر و امید انتظار توجه جدی به مرکز اسناد را داریم تا بتواند به جایگاه واقعی خود برسد.

شبستری خیابانی در پایان سخنان خود تصریح کرد: امیدواریم شاهد تحولات چشمگیری در عرصه خدمات رسانی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمالغرب کشور باشیم.