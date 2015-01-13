نماز باران تقاضای نزول رحمت/ ابلاغ اقامه دلخواه نماز به علمای استان

حجت الاسلام محمد صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما بندگان باید بندگی خود را به انجام رسانیم و در این صورت خداوند حکیم نیز مصلحت خود را در قبال بندگان انجام می دهد.

وی با بیان اینکه یکی از راه های بندگی خداوند خواندن نماز استسقاء معروف به نماز باران است، افزود: از شرایط برگزاری این نماز این است که بندگان سه روز روزه می گیرند و سپس از شهر خارج و به صحرا می روند و کودکان را نیز برای درخواست رحمت الهی به همراه می برند.

دبیر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه اصفهان تاکید کرد: با این مقدمات و پس از استغفار از گناهان بندگان نماز باران را در زیر آسمان با اخلاص نیت می خوانند و از این طریق بندگی خود را انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه اخلاص در خواندن این نماز از اهمیت زیادی برخوردار است، بیان داشت: این فصل برای خوانده نماز باران مناسب تر است چراکه بارش باران و برف در این زمان تا پس از عید برای کشاورزی و ذخایر آب زیریزمینی مفیدتر است.

حجت الاسلام صالحیان بیان داشت: از نظر شرعی برای انجام عبادتی همچون نماز باران ایجاد یک مدیریت واحد، برنامه ریزی و تعیین مکانِ یکسان صحیح نیست و بر این اساس به ائمه جماعات و علمای دینی اصفهان ابلاغ کرده ایم که هر کس تمایل دارد این عبادت را با مردم روستا و یا منطقه خود برگزار کند.

وی در ادامه با بیان اینکه به طور معمول خشکسالی به علل مختلف رخ می دهد، گفت: زمانی که گناه و معاصی، خلف وعده ها، عدالت و بی انصافی در جامعه زیاد شود می تواند عاملی برای این امر قرار بگیرد اما گاهی نیز خشکسالی برای امتحان بندگان از جانب خداوند و هشداری درباره عملکرد اشتباه آنهاست.

دبیر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه اصفهان با اشاره به وجود روابط علت و معلولی در جهان ابراز داشت: این امر بدان معناست که گاه در زمان وفور نعمت بندگان اسراف و زیاده‌روی انجام و یا با استفاده نکردن از روش های نوین همانند آبیاری قطره ای در اموری همانند کشاورزی موجب هدررفت نعمات الهی می شوند و در این صورت خشکسالی نتیجه علل طبیعی و هشداری از جانب خداوند برای درست عمل نکردن و درس آموزی برای بندگان است

وی اضافه کرد: بدین شکل با نزول دوباره باران و برف بندگان با عبرت گرفتن از نتایج عملکرد نادرست خود در زمان خشکسالی از برکات الهی به طرز شایسته تری استفاده و اشتباهات قبلی خود را تکرار نمی کنند.