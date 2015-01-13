برنامه های دهه فجر در یزد مردمی و با محوریت جوانان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد فخرالدینی، پیش از ظهر سه شنبه در دومین جلسه کمیته انجمن‌ ها، هیئت‌ ها و کانون ‌های اسلامی در یزد اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی برای استمرار نیاز به آگاهی جوانان دارد به همین دلیل تبیین ابعاد مختلف شکست حکومت طاغوت و دستاوردهای انقلاب اسلامی برای جوانان باید سرلوحه برنامه همه کمیته های ستاد دهه فجر باشد.

وی بیان کرد: در این دهه از پیروزی انقلاب اسلامی باید برنامه های جدید، جذاب و با محوریت جوانان در یزد برگزار شود و دهه فجر امسال باید رنگ و بوی دیگری در استان یزد داشته باشد.

فخرالدینی با بیان اینکه دهه فجر از نامگذاری‌ های امام خمینی (ره) بود، اظهار داشت: در همین ایام دهه فجر در طول سال ‌های گذشته، حکومت‌ ها و رژیم ‌های غاصب بسیاری نظیر رژیم بعثی عراق، مصر و ... نابود شدند.

وی گفت: به فرمایش رسول خدا (ص)، حکومت‌های طاغوت آخرالزمان عمر کوتاهی دارند و می ‌بینیم که در جهان، عمر حکومت ظالمان یکی یکی به پایان می ‌رسد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد نیز در این نشست با بیان اینکه اندیشه ‌های امام خمینی (ره) سبب ایجاد حکومت اسلامی شد و امروز حکومت اسلامی در سراسر جهان معرفی شده است، اظهار داشت: امروز حکومت اسلامی ایران الگویی برای مردم آزادیخواه جهان است و آنها با درس گرفتن از مردم ایران، با تمام هجمه ‌ها و موانعی که دشمن تراشیده، به دنبال حق‌ط لبی و حاکمیت اسلام هستند.

حجت الاسلام علی کارگر افزود: در ایام دهه فجر، وظیفه داریم با یادآوری خاطرات قبل از انقلاب، ابعاد مختلف ظلم و ستم حکومت طاغوت را برای مردم تبیین کنیم و همگان را به این باور برسانیم که خانه ظلم عاقبت ویران می ‌شود و این وعده الهی است.

کارگر با بیان اینکه تشکل ‌های مردمی، انجمن‌های اسلامی و هیئت‌های مذهبی بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمدند، عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران در تمام صحنه‌ها با حضور مردم شکل گرفت و مردم در مساجد به عنوان پایگاه‌های انقلاب، تلاش‌ های بسیاری برای پیروزی انقلاب اسلامی کردند که این تلاش‌ها امروز باید برای نسل جوان تبیین شود.