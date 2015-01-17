به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره افزایش مدیریت زنان در کسب و کار اعلام کرد: مطالعات جدید نشان می دهد در حالی که هنوز بسیاری از زنان در رده های پایین مدیریتی فعالیت دارند، اما در 20 سال گذشته درصد زنان مدیر در موقعیت های میانی و ارشد افزایش یافته است.



به صورت کلی مدیریت زنان در 80 کشور از 108 کشوری که سازمان جهانی کار بررسی کرده در 20 سال گذشته بهتر شده و زنان مدیریت های جدیدی را در کسب و کار ارائه کرده اند. از اینرو مشارکت زنان در بازار کار رو به افزایش است.

در عین حال، هنوز حدود 5 درصد مدیران اجرائی را در بزرگترین شرکت های جهان زنان تشکیل می دهند. بررسی ها نشان می دهد نروژ دارای بالاترین درصد حضور زنان در هیئت مدیره ها است و پس از آن نیز ترکیه قرار دارد.

بر اساس این گزارش، جامائیکا دارای بالاترین نسبت مدیران زن به میزان 59.3 درصد است، در حالی که زنان در یمن تنها 2.1 درصد مدیریت ها را در اختیار دارند. در ایالات متحده زنان 15 درصد مدیریت ها را در اختیار دارند و این میزان در انگلستان 34.2 درصد است و در روسیه نیز 39.1 درصد.

در آسیا بالاترین رتبه در این بخش مربوط به کشور فیلیپین با 47.6 درصد و پس از آن مغولستان با 41.9 درصد است. کلمبیا با 53.1 درصد مقام دوم در سطح جهان و رتبه اول در آمریکای لاتین را دارا است.

یافته های یک نظرسنجی سازمان جهانی کار در سال 2013 نشان می دهد در بیش از 1200 شرکت در قاره آفریقا، آسیا و اقیانوس آرام، شرق و مرکز اروپا و آمریکای لاتین و کارائیب؛ مدیریت زنان نقش موثری در پیشبرد کسب و کارها داشته است.