رضا عبداللهي : ما در نشر آثار ديني دچار نارسايي و مشكل هستيم

اين شاعرمعاصردرگفت وگو با خبرنگارفرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : درپايان ماه صيام و با فرا رسيدن عيد ، حنجره شاعراني مانند حكيم ابوالقاسم فردوسي ، منوچهر دامغاني ، فرخي سيستاني ، حضرت مولانا ، سعدي شيرازي ، خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي و شاطرعباس صبوحي و... در وصف اين ماه مبارك به زمزمه درمي آيد واشعاربسياري درخصوص ماه پر فيض رمضان سروده شده است .













رضا عبداللهي خاطر نشان ساخت : متاسفانه فضيلت روزه و ماه مبارك به ندرت مشاهده شده ، كه قابل تحمل و تامل نيست . اكثر شعرا در گذشته بيشتر ازحلول ماه مبارك رمضان و پايان اين ماه و بر آمدن عيد سخن رانده اند. شعرايي كه مضمون روزه را در سروده هاي خود به خوبي لحاظ كرده اند كساني چون ناصر خسرو قبادياني و سعدي از رمضان سروده اند ، البته در ديوان كبير حضرت مولانا هم آثار قابل توجهي با موضوع رمضان وجود دارد .

وي در ادامه اين مطلب افزود : مضامين اين بزرگواران آدمي را به پارسايي ، ترك دنيا، مبطلات روزه، ماه نزول قرآن ، ماه بردباري مهماني ماه خدا آشنا و دعوت مي كند.

رضا عبداللهي در خصوص چاپ آثار ديني گفت : مساله ادبيات ديني و غيره ديني نيست بلكه ما در حوزه چاپ و انتشار با خود ناشر مشكل داريم . ناشر هرگونه مشكل و معضلي كه با وزارت ارشاد در رابطه با چاپ و نشر دارد يك جا اين عقده را بر سر مولف خالي مي كند ، اميدوارم نارسايي ها و مسئله نشر كه بخشي از آن هم متوجه آثار ديني است ، حل شود.

اين شاعر درپايان گفت و گو با مهر يادآور شد : هرگاه با ناشران صبحت از چاپ و نشر كتاب به ميان مي آيد اذعان مي كنند كه وزارت ارشاد كاغذ را بندي N تومان در اختيار مي گذارند كه قادر به پرداخت آن نيستيم يا بازار كتابهاي ادبي داغ نيست و مخاطبان خود را جذب نمي كند و يا اگر ناشري رغبت به چاپ كتاب مي كند با مولف تا درصدي بسيار پايين قرارداد منعقد مي كند و با زمان بسيار طولاني به چاپ كتاب مبادرت مي ورزد كه مولف براي هميشه از خلق آثار پشيمان مي شود .