13ميليارد تومان اعتبار شهر چگونه هزينه شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در خرمشهر ، آيت الله سيد ابوالحسن نوري امام جمعه جانباز خرمشهر در جمع انبوه مردم نمازگزار گفت : مايه تاسف است كه اعضاي شوراي شهر نمي توانند كنار همديگر بنشينند ، آنها كوتاهي زيادي كردند . آن هم در حق شهري مثل خرمشهر جفا كردند و هم در حق مردم و يقين بدانيد اعضاي شوراي شهر شما گناه كار هستند .

وي با اشاره به اينكه خرمشهد شهر چند ماه است شهردار ندارد ، افزود : يكبار تذكر داديم ، ترتيبي ندادند اما از اعضاي شوراي شهر مي پرسم با 13 ميليارد تومان اعتبار شهر چكار كرديد.

امام جمعه خرمشهر گفت : 300 ميليون تومان براي كوي پليس كه مردمش همه فقير و در وضع بد بسر مي برند اختصاص يافت چقدرش خرج شد و چكار كرديد ، براي شلمچه چه اقدامي كرديد

وي افزود : بنده بعضي از آنها را يكسال است نديده ام ، به نام مشاركت و فروش زمين ، مجموعه هاي چند طبقه طراحي كرديد . زمين هاي شهرداري متعلق به مردم است .

آيت الله نوري اضافه كرد : در اين مدت كمي كه باقي مانده از عمر شورا ، يك شهردار عاقل ، دلسوز و مورد قبول مردم كه مثل شهردار قبلي نباشد تعيين كنيد و در كارهاي خود با مردم مشورت كنيد .

به گزارش خبرنگار مهر ، سخنان امام جمعه خرمشهر با تكبير و تاييد شهروندان خرمشهري همراه بود .

گفتني است ، برخي شهروندان به نحوه زندگي برخي از اعضاي شوراي شهر خرمشهر ، قبل و بعد از انتخاب شدن مطالبي داشته و خواستار رسيدگي هستند .

خرمشهر از ساختار شهري بسيار نابساماني برخوردار است كه نتيجه عملكرد ضعيف شوراي شهر است .