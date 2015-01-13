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۲۳ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۲۰

آزرمی مطرح کرد:

لزوم تقويت نقش مردم در برنامه های دهه فجر

لزوم تقويت نقش مردم در برنامه های دهه فجر

کرمانشاه- معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه بر لزوم تقویت نقش مردم در اجرای برنامه های دهه فجر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آزرمی پیش از ظهر سه شنبه در ستاد دهه فجر استان کرمانشاه، اظهار داشت: دهه فجر شروع سال انقلاب ما و روز بزرگی در تقویم ایرانیان است.

وی بر لزوم حفظ وحدت میان تمامی افراد و گروه های جامعه تاکید کرد و افزود: استانداری کرمانشاه همواره در راستای هم افزایی و افزایش وحدت عمل خواهد کرد.

آزرمی گفت: کرمانشاه به لحاظ امنیت، وحدت و همدلی فضای مناسب و مطلوبی دارد، گر چه برخی از روی بغض و غرض و برخلاف واقعیت نسبت هایی به این استان می دهند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه از دانشگاه ها خواست تا در برگزاری مراسمات دهه فجر به دانشجویان نقش و مسئولیت بیشتری بدهند، اگر چه کارشان همراه با نقص و اشتباهاتی اجرا شود.

آزرمی خاطر نشان کرد: باید دانشجویانی که در دوران انقلاب و دفاع مقدس نقش داشتند در ایام دهه فجر معرفی و از آنها تجلیل شود، ضمن اینکه باید قدردانی اصلی در این مراسمات را از خود مردم داشته باشیم.

وی بر لزوم تقويت نقش مردم در برنامه های دهه فجر تاکید کرد و گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی و هماهنگی کنیم که راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال با شکوه تر از سال های گذشته برگزار شود.

کد مطلب 2464238

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