به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آزرمی پیش از ظهر سه شنبه در ستاد دهه فجر استان کرمانشاه، اظهار داشت: دهه فجر شروع سال انقلاب ما و روز بزرگی در تقویم ایرانیان است.

وی بر لزوم حفظ وحدت میان تمامی افراد و گروه های جامعه تاکید کرد و افزود: استانداری کرمانشاه همواره در راستای هم افزایی و افزایش وحدت عمل خواهد کرد.

آزرمی گفت: کرمانشاه به لحاظ امنیت، وحدت و همدلی فضای مناسب و مطلوبی دارد، گر چه برخی از روی بغض و غرض و برخلاف واقعیت نسبت هایی به این استان می دهند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه از دانشگاه ها خواست تا در برگزاری مراسمات دهه فجر به دانشجویان نقش و مسئولیت بیشتری بدهند، اگر چه کارشان همراه با نقص و اشتباهاتی اجرا شود.

آزرمی خاطر نشان کرد: باید دانشجویانی که در دوران انقلاب و دفاع مقدس نقش داشتند در ایام دهه فجر معرفی و از آنها تجلیل شود، ضمن اینکه باید قدردانی اصلی در این مراسمات را از خود مردم داشته باشیم.

وی بر لزوم تقويت نقش مردم در برنامه های دهه فجر تاکید کرد و گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی و هماهنگی کنیم که راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال با شکوه تر از سال های گذشته برگزار شود.