به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، به نقل ازاداره كل روابط عمومي واموربين الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نظربه تحقق اهداف تعيين شده در دولت مهرورزي و با توجه به اصل پاسخگو بودن دولت به مردم ، اداره كل روابط عمومي واموربين الملل وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، درراستاي طرح تكريم مردم ، زمينه ديدار صميمي و رو در روي اهالي فرهنگ وهنر با وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي را فراهم نموده است .
براساس اين اطلاعيه، اهالي فرهنگ وهنر كه نياز به بازگويي مشكلات و دغدغه هاي خود درحوزه فعاليت هاي اين وزارتخانه دارند، با به همراه داشتن مدارك ومستندات قابل ارائه مي توانند جهت ثبت نام و تعيين وقت، همه روزه درساعت اداري به واحد ارتباطات مردمي اداره كل روابط عمومي و اموربين الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، واقع درميدان بهارستان، خيابان كمال الملك، ساختمان وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، طبقه دوم مراجعه كنند .
با مراجعه به روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
اصحاب فرهنگ و هنر مي توانند به گفت وگوي رو در رو با وزير بپردازند
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اطلاعيه اي از اصحاب فرهنگ و هنر خواست تا براي بازگويي مشكلات و دغدغه هاي خود به روابط عمومي اين وزارتخانه مراجعه كنند .
به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، به نقل ازاداره كل روابط عمومي واموربين الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نظربه تحقق اهداف تعيين شده در دولت مهرورزي و با توجه به اصل پاسخگو بودن دولت به مردم ، اداره كل روابط عمومي واموربين الملل وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، درراستاي طرح تكريم مردم ، زمينه ديدار صميمي و رو در روي اهالي فرهنگ وهنر با وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي را فراهم نموده است .
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