فقط 15 درصد ميلگردهاي توليدي كشور استاندارد است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رضا يزدي در جمع خبرنگاران افزود: اين طرح هم اكنون در مرحله راه‌اندازي سرد قرار دارد كه طي دو ماه آينده و با پايان يافتن سيستم كوره به طور نهايي راه‌اندازي و به توليد محصولات فولادي مي‌پردازد.

وي با اشاره به اينكه برنامه اوليه توليد سالانه اين طرح كه تنها توليدكننده تيرآهن نوع "H" است ، در حجم 520 هزار تن طراحي شده است، افزود: اين شركت با توليد 100 هزار تن فعاليت خود را آغازو چنانچه توليدات در تيرآهن H خلاصه شود اين توليد تا 300 هزار تن افزايش مي يابد و در صورت توليد ساير محصولات سالانه تا 520 هزار تن توان توليد داريم.



به گفته وي، در مرحله اوليه 29 ميليون دلاربه صورت ارزي و 400 ميليارد ريال به صورت ريالي براي پيشرفت فيزيكي اين پروژه هزينه شده است.

مدير پروژه آريان فولاد تصريح كرد: شركت آريان فولاد مجري تنها طرح توليد تير آهن نوع H، در خاورميانه از سال 1381 فعاليت اجرائي نصب و ماشين آلات اين پروژه فولادي را شروع كرد.

وي خاطر نشان كرد: اين شركت قصد دارد در آينده نزديك محصولات و فرآورده هاي متنوع فولادي از جمله انواع نبشي، ناوداني و ريل راه آهن را به بازارهاي مصرف داخلي عرضه و به كشورهاي همجوار صادر كند.

وي با اشاره بر اينكه راه اندازي اين پروژه فولادي اشتغال حداقل يك هزار نفر را به همراه خواهد داشت، گفت: به منظور رعايت مسائل زيست محيطي تمامي تجهيزات اين شركت از كمپاني مانيسمان دماگ آلمان خريداري شده است كه در قاره اروپا سرآمد استانداردهاي روز جهاني به شمار مي آيد.

يزدي ، رعايت بكارگيري تكنولوژي در آريان فولاد بر مبناي پيشرفتهاي روز انتخاب و بر خلاف ساير كارخانجات دولتي سودآور درنظر گرفته شده است.

وي با اشاره به اينكه توليد فولاد در بخش دولتي به علت وجود فعاليت كاذب و بوروكراسي پيچيده، بدون سود صرفه اقتصادي ندارد، خاطر نشان كرد: بخش خصوصي با افزايش فناوري و تجهيزات، ضمن كاهش نيروي انساني بر افزايش كيفيت محصولات خود كار مي‌كند بدون اينكه درگير مسايلي نظير قوانين دست و پاگير اداري و حجيم بودن شركت شود.

مدير پروژه آريان فولاد با تاكيد بر اينكه توليد تيرآهن مقرون به صرفه است، افزود: چنانچه برخي كارخانجات توليد كننده محصولات فولادي متضرر مي شوند به دليل استفاده از فناوريهاي گذشته تركيه و يا دستگاههاي قديمي ايتاليايي است.

وي از يك سرمايه گذاري 5/1 ميليارد دلاري به منظور بازسازي تجهيزات نصب شده در ناحيه نورد بي.دي.ام خبر داد وتصريح كرد: اين امربه افزايش كيفيت توليدات مقاطع H و كسر هزينه هاي اضافي مربوط به شكل دهي مناسب محصول نهايي مي شود.

وي با اشاره به اينكه تنها 15 درصد ميلگردهاي توليدي كشور داراي استاندارد روز جهاني هستند، گفت: تنها واحدهاي توليدي گروههاي ملي فولاد، ذوب آهن، ميانه خراسان و خوزستان ميلگرد با استانداردهاي روز جهاني توليد مي‌كنند.

به گفته وي، شركت ملي فولاد ايران به منظور توسعه كارخانه‌هاي فولاد در كشور، نبايد اجازه دهد هر كارخانه‌اي با تجهيزات كهنه و قديمي در كشور راه‌اندازي شود.