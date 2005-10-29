دايرة المعارف قرآني ويژه كودكان منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" تأليف كتاب دايرة المعارف قرآني كودكان از سال 1382 آغاز شده و تا سال گذشته در 400 صفحه و با 500 مدخل آماده انتشار بوده است، اما اين كتاب مورد بازنگري قرار گرفته و در ماههاي آينده با 1030 مدخل و در 840 صفحه آماده انتشار خواهد شد .

ويژگي مهم تصويري در اين دايرة المعارف آن است كه از آثار هنري و گنجينه هاي خطي و تصاوير ايراني استفاده شده است و گنجينه اي از هنرهاي ايراني را ارائه خواهد داد .

هسته مركزي تدوين دايرة المعارف قرآني ويژه كودكان شش نفر بوده اند و حدود 20 نفر از اساتيد، كارشناسان و صاحبنظران علوم قرآني اين كتاب را مورد بازبيني و نظارت قرار داده اند .

محمد تقي حق بين تهيه كننده اين دايرة المعارف در اين مورد به خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر" گفت: در زمينه دايرة المعارف قرآني در حوزه كتاب همواره خلائي احساس مي شد و از آنجا كه كشور ما در زمينه تأليف دايرة المعارف هنوز در گامهاي اول به سر مي برد لذا اين ايده ايجاد شد كه به تدوين اين دايرة المعارف منطبق با كتب درسي دانش آموزان و سئوالاتي كه در عرصه موضوعات قرآني در ذهن آنان ايجاد مي شود، بپردازيم .

وي در مورد مراحل تدوين اين دايرة المعارف گفت: در سالهاي گذشته خانواده هايي كه در نمايشگاه بين المللي قرآن كريم حضور داشتند سئوالاتي را در اين زمينه ارائه مي كردند و از اين رو متوجه شديم كه در اين حوزه نيازهايي وجود دارد و به اين ترتيب با تعدادي از كارشناسان علوم قرآني به گفتگو نشستيم و گروهي را براي تدوين دايرة المعارف كودكان تشكيل داديم تا به شناسايي مدخلهاي مورد نياز در اين كتاب بپردازند .

حق بين افزود: در مرحله اول به 500 مدخل مورد نياز رسيديم و گروهي تأليف دايره المعارف را آغاز كرد . بر اساس برنامه قبلي قرار بر آن بود كه اين دايره المعارف ، سال گذشته در نمايشگاه بين المللي قرآن كريم به نمايش برسد اما با مشاوره هايي كه از كارشناسان دريافت كرديم متوجه شديم كه اين كتاب بايد با وسعت بيشتر و با نگاهي كلان بررسي شود لذا در اين دايره المعارف بازبيني صورت گرفت .

وي گفت: در طول اين بازنگري ها 530 مدخل ديگر نيز به اين دايره المعارف افروده شد و تعداد صفحات آن نيز به 840 صفحه افزايش يافت اما براي كار تصوير سازي و جمع آوري تصاوير از كشورهاي مختلف اسلامي و منابع موجود در داخل و خارج از كشور بهره گرفتيم تا غناي بيشتري را در اين كتاب شاهد باشيم .

تهيه كننده دايرة المعارف كودكان گفت: اين كتاب داراي پتانسيلهاي قوي است و مي تواند از سطح دبستان تا سطوح دبيرستان مورد استفاده كودكان و نوجوانان قرار گيرد و از اين جهت دايره وسيعي از افراد را شامل خواهد شد .

حق بين به توانايي ارائه اين كتاب در جهان اسلام اشاره كرد و افزود: گروهي را آماده كرده ايم تا با كارشناسان داخلي و خارجي رايزني هايي را صورت دهند تا امكان انتشار اين دايرة المعارف در جهان اسلام فراهم شود چرا كه دايرة المعارف كودكان در جهان اسلام منحصر به فرد بوده و تا به حال انجام نگرفته است .

وي با اشاره به اينكه موضوعات موجود در اين كتاب قابل ارائه و درك براي همه كودكان است گفت: اين كار در حوزه زبان قرآني صورت گرفته است و براي تمام مسلمانان قابل استفاده است و بايد بتوان آنرا در جهان اسلام عرضه كرد .

مسئولان تلاش كردند كه اين كتاب درسيزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم به نمايش گذاشته شود اما كار گرافيك آن توسط كارشناسان هنري همچنان ادامه دارد اما پيش بيني شده است كه كار نهايي دايرة المعارف كودكان تا پايان ماه مبارك رمضان انجام خواهد گرفت و وارد مرحله چاپ شده و تا دو ماه آينده آماده انتشار خواهد بود .

محمد تقي حق بين مدير مجموعه بين المللي محصولات قرآني شهر كتاب است كه در خيابان زرتشت قرار دارد. دايرة المعارف قرآني كودكان به صورت غير دولتي و از سوي نهاد حق بين تهيه، چاپ و منتشر مي شود .