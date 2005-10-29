انيميشن " كبوتر بي باك " عيد فطر از شبكه تهران پخش مي شود

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، " كبوتربي باك " در76 دقيقه روايت يك كبوتركوچك به نام "بي باك" است كه درسال 1944 وهمزمان با تدارك آغاز حمله نهايي متفقين عليه ارتش آلمان، به رغم كوچك بودن جثه اش، به واحد كبوترهاي نامه رسان ارتش مي پيوندد و به همراه دوستانش از يك ماموريت سري با خبرشده و...

اين انيميشن به كارگرداني "گري چاپمن" محصول كشورانگلستان درسال 2005 همزمان با اكران بين المللي درسراسردنيا قراراست روزعيد سعيد فطر از شبكه پنج سيما (تهران) پخش گردد .

اين گزارش به نقل از روابط عمومي انجمن صنفي گويندگان جوان تهران، عوامل دوبله انيميشن كامپيوتري سه بعدي " كبوتربي باك " كه به سبك ديجيتال دوبله شده است، عبارت اند از : مديردوبلاژ : مهرداد رئيسي ، مترجم : اميررضا اميرسليماني ، صدا بردار: مجيد حبيبي ، گويندگان : اشكان صادقي ، علي باقرلي ، محمد رضا صولتي ، كوروش زارع پناه ، صنم نكواقبال ، محمد رضا عليمرداني و سيما رستگاران .