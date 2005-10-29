كميته چهارجانبه خواستار تعطيلي دفاتر جنبش جهاد اسلامي در دمشق شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، كميته چهارجانبه بين المللي صلح خاورميانه متشكل از آمريكا، روسيه، سازمان ملل و اتحاديه اروپا با صدوربيانيه اي ازسوريه خواست تا هرچه سريعتر فعالان جنبش فلسطيني جهاد اسلامي را ازاين كشور اخراج كند.

جنبش جهاد اسلامي مسئوليت عمليات ضد اسرائيلي روزچهارشنبه را درشمال سرزمين هاي اشغالي برعهده گرفته است.

شون مك كورمك سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا اعلام كرد كه كميته چهارجانبه از سوريه خواسته تا تصميماتي فوري براي بستن دفاترجنبش جهاد اسلامي فلسطين و همچنين عدم اجازه به استفاده ازخاك اين كشورازسوي گروه هايي كه عمليات تروريستي( ضد اشغالگري) انجام مي دهند، اتخاذ كند.

اين بيانيه كميته چهارجانبه دو روز پس از انجام عمليات شهادت طلبانه اي صادر شده كه جنبش جهاد اسلامي مسئوليت آن را برعهده گرفته است. اين كميته با هدف برقراري صلح و ثبات در خاورميانه تشكيل شده است.

جنبش جهاد اسلامي اعلام كرد اين عمليات درپاسخ به تروردو تن از فعالان اين جنبش بدست جوخه هاي ترور اسرائيل صورت گرفته است. اين درحالي است كه اسرائيل از روزگذشته همزمان با روزجهاني قدس حملات هوايي بي اماني را عليه شمال نوارغزه آغاز كرده است كه در پي آن 8 فلسطيني از جمله دو تن از فعالان گردان هاي قدس شاخه نظامي جنبش جهاد اسلامي فلسطين به شهادت رسيدند.

همچنين درواكنش به اين حملات دربيانيه صادره ازسوي گردان هاي الاقصي شاخه نظامي جنبش فتح و گردان هاي قدس اعلام شد چندين فروند موشك ازنوع قدس 2 و شهاب 2 به سوي شهرك غصب شده سديروت درجنوب سرزمين هاي اشغالي و همچنين گذرگاه كيسوفيم درجنوب شرق نوارغزه شليك شد كه اين حملات اولين واكنش به جنايت بزرگ اسرائيل در ترور شادي مهنا فرمانده گردان هاي قدس در شمال نوارغزه و همچنين ترور 7 تن از شهروندان فلسطيني است.

درپايان اين بيانيه تاكيد شد عمليات ترورهاي دشمن جنايتكار، مبارزات ما را هرگز متوقف نخواهد كرد.



شايان ذكراست سال گذشته نيز آمريكا، سوريه را براي اخراج رهبران جهاد اسلامي تحت فشار قرارداد ودرعين حال اخباري نيز مبني بربه اجرا درآمدن آن منتشرشد اما منابع نزديك به جنبش هاي جهاد اسلامي و مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) اخبارمنتشر شده روزنامه واشنگتن تايمز آمريكا مبني بر اينكه مقامات سوريه رمضان عبدالله شلح و خالد مشعل را از خاك خود بيرون نمودند، تكذيب كردند.

