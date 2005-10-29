"سياه و سفيد و زرد و عرب و عجم" ... ولي همه " مسلمان و ميهمان خدا"

خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر از مراسم افطاري سفراي كشورهاي اسلامي در تهران حاشيه هايي نگاشته كه چنين است:

- محل ضيافت، "دفتر مطالعات سياسي وزارت خارجه" كه اينك به "سازمان ايراني مجامع بين المللي" تغيير نام و سازمان داده است. (تغيير نام ظاهرا يكي از ابتدايي ترين كارهاي تيم جديد ديپلماسي بوده است، تالار آيينه وزارت خارجه هم چندي قبل به تالار شهيد نواب صفوي تغيير نام داد) ، باغ مصفايي است در انتهاي سراشيبي تند يكي از خيابانهاي فرعي "نياوران" ، ساختماني كه ميزبان مراسم افطار ساليانه سفراي كشورهاي اسلامي در تهران -كه با به سنتي همه ساله از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ، در آخرين شب جمعه ماه مبارك ، به دعوت وزيرامورخارجه ايران - مي باشد.

-"هيرمند، الوند، هرمز، كارون، البرز" اينها نام سالن هاي ساختمان است، ساختمان مجللي كه در سال 53 براي اقامت وليعهد شاه مخلوع درنظر گرفته شد ولي چون رضا پهلوي از ساختمان خوشش نيامد، اردشير زاهدي، وزير خارجه وقت، ساختمان را براي وزارت خارجه درنظر گرفت و اينجا تا مدتها باشگاه وزارت امورخارجه شد.

-"سفيد و سياه و زرد و عرب و عجم و آفريقايي و آسيايي و چشم آبي و چشم بادامي و چشم غير بادامي و .."ولي همه "مسلمان و ميهمان خدا" ، با ديدن سفراي كشورهاي اسلامي ، احساس غرور مي كنيد از اينكه دين تان " جهاني " است و مرز و محدوديتي نمي شناسد!

-سنت هاي خاص كشورهاي اسلامي هم ديدني است : لباس هاي محلي، "حجاب هاي محلي" و از همه جالب تر ، "خنجر كوچك و مرصع" سفير عمان كه طبق سنت عماني ها بايد هميشه پر شال شان باشد... وگرنه ؟!

-سفراء همراه همسرانشان به مراسم مي آيند، راهنمايان خانم و آقا، در بدو ورود سفرا و همسرانشان، آنها را تفكيك مي كنند: خانمها سمت راست و آقايان سمت چپ، اما ظاهرا راهنماها زورشان به سفير يك كشور آفريقايي كه سياه پوست تنومندي است، نرسيده! يا جناب سفير متوجه اسلامي كردن سالن نشده، چون او بر خلاف بقيه سفرا، همسرش را كنار خودش در قسمت آقايان نشاند!

- " آموزش مهارتهاي تشريفات، ويژه همسران همكاران وزارت متبوع توسط مدير محترم تشريفات" اطلاعيه اي است كه در تابلوي اعلانات نصب شده است.

-قرار بود مراسم ، ساعت چهار و چهل و پنج دقيقه شروع شود، اما سنت ايراني "تاخير" حتي در دستگاه ديپلماسي هم تعطيلي بردار نيست. نيم ساعت مانده به افطار ، مراسم با خيرمقدم يك خانم -كه اظهاراتش همزمان به زبان عربي و انگليسي وفرانسه ترجمه مي شود- و بعد قرائت قرآن شروع مي شود.

-نمي شود از امت اسلام و كشورهاي اسلامي سخن گفت اما پاره تن مجروح و خونين اما "زنده " جهان اسلام ، "فلسطين" عزيز را فراموش كرد، "صلاح زواوي" ، سفير دولت فلسطين، به احترام "روز قدس" و "شيخ السفرا" بودن ، اولين سخنران مراسم است.

-زواوي كه بچه هايش به اندازه عربي ، فارسي را هم به راحتي و رواني صحبت مي كنند،27 سال است سفير فتح و فلسطين در ايران است كه البته زمزمه تغيير و بازگشت او به فلسطين شنيده مي شود، از امام خميني (ره) به عنوان " ابرمرد تاريخ" ياد مي كند و جمله معروف بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي كه :" تا فلسطين آزاد نشود، انقلاب ايران كامل نيست"

-گروه تواشيح رضوان، در فاصله بين سخنراني سفير فلسطين و وزير خارجه به اجراي برنامه مي پردازنند، البته ظاهرا خيلي از سفرا كه عربي شان خوب نيست، از تواشيح چيزي نفهميدند.

-دكتر منوچهر متكي ، وزير امورخارجه سخنران اصلي مراسم است، تقريبا چند دقيقه به افطار مانده كه متكي شروع به سخنراني مي كند، تا " الله اكبر" اذان برمي خيزد...ناگهان چند نفر از گارسونها كه " هماهنگ " نشده بودند با سيني هاي چاي به درون سالن مي آيند و با " نچ نچ!" و " چشم غره" مسئولين تشريفات از سالن خارج مي شوند تا سخنراني متكي تمام شود.

-متكي گفت: نامگذاري آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به عنوان روز قدس، عمق استراتژيك و نگرش پير فرزانه انقلاب رهبر و بنيانگذارانقلاب اسلامي ، حضرت امام (ره) را در مناسبات جهان اسلام نشان مي‌دهد.

-بعد از پايان سخنان متكي ، مراسم افطار با راهنمايي سفراء به سالن هاي صرف افطار ، شروع مي شود.

-"شيخ عطار، متكي و سفير سودان" نماز اول وقت مي خوانند ، قبل از افطار!

-"باقالي پلو با گوشت" و "شكم هاي گرسنه خبرنگاران" هيچ كدام، آداب تشريفات و ديپلماتيك را نمي شناسند! خبرنگارها و همراهان سفرا در يك سالن با هم افطار مي كردند.

-بعد از پايان افطار، "متكي" تك تك سفرا را بدرقه مي كند.

-قديمي ترين مستخدم آنجا را پيدا مي كنم از او در مورد محبوب ترين و سخاوتمند ترين رئيس مي پرسم، مي گويد: دكتر ولايتي !

-متكي به سئوالات خبرنگاران جواب مي دهد، طبق عرف نانوشته اي ، صداوسيمايي ها تقدم دارند! و نكته جالب اينكه يك محافظ تنومند و رشيد ، سپر بين خبرنگاران و وزير است!

-شنيدن خداحافظي به زبان فرانسه! ، بي حجابي و مصاحفه زن و مرد و ... اصلا برازنده سفراي برخي " كشورهاي اسلامي " نيست! به اميد اسلامي شدن برخي كشورهاي اسلامي !

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" تقابل " آرمان" و "واقعيت" ، همواره يكي از مشكلات و چالشها و آسيبهاي دستگاه سياست خارجي بوده است...و از آن بدتر خلط " آرمان" با "شعار"...و شعارزده كردن آرمانها. ديپلماسي بدون "آرمان" معنا ندارد و ديپلماسي ، فن تبديل كردن "آرمان" به "واقعيت" است و البته آرمان با "شعار" تفاوت بسيار دارد و ...