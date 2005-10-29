قطعنامه فرانسه و آمريكا بر ضد سوريه دوشنبه به راي گذاشته خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، فرانسه و آمريكا اعلام كردند تاكنون توانسته اند در سازمان ملل حاميان متعددي براي اين پيش نويس كه از سوي انگليس نيز حمايت مي شود، پيدا كنند.

اين دو كشور همچنين اعلام كردند: اطمينان دارند پيش نويس قطعنامه مذكور در شوراي امنيت راي مي آورد و جلسه دوشنبه اين شورا حاوي پيشرفت خوبي براي آنان خواهد بود.

فرانسه و آمريكا روز گذشته اين پيش نويس را درميان اعضاي شوراي امنيت توزيع كردند.

ژان مارك دو لاسابيله سفير فرانسه در سازمان ملل در اين زمينه اعلام كرد: حمايت كنندگان اين قطعنامه همگي بر لزوم تنبيه سوريه در مورد مشاركت در ترور رفيق حريري تاكيد دارند.

جان بولتون سفير آمريكا نيز خاطرنشان كرد: ما به نتيجه گيري خود بسيار نزديك هستيم و ممكن است همه اعضاي شوراي امنيت به اتفاق اين قطعنامه را مورد حمايت قرار دهند.



بولتون درهمراهي با فشارهاي مقامات كاخ سفيد بر ضد سوريه خواستار بازجويي از بشار اسد رئيس جمهوري اين كشور در رابطه با پرونده ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان شده بود.

شايان ذكر است كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در گفتگو با شبكه العربيه گرچه ابراز اميدواري كرد تا از برخورد نظامي با سوريه پرهيز شود ولي اين مساله را به عنوان آخرين گزينه مطرح نمود.

تبليغات اخير عليه سوريه از زماني شدت گرفت كه "دتليو مهليز" رئيس تيم تحقيق سازمان ملل درباره ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان ، سوريه را متهم به دخالت در اين امر كرد كه سوريه اين مساله را "دروغي بزرگ" توصيف و آن را رد كرد.

تحليلگران همچنين بر اين باورند كه آمريكا در حال تدارك برخورد با سوريه است.

خالد عبود نماينده پارلمان سوريه با اشاره به راه هايي كه آمريكا ممكن است عليه سوريه اتخاذ كند از حمله زود هنگام به اين كشورخبر داد و گفت: در صورتي كه شوراي امنيت نتواند جلوي اين قدرت نمايي آمريكايي را بگيرد، ناگزير فشارهايي عليه دمشق وارد خواهد شد كه من حمله زود هنگام آمريكا به سوريه را بعيد نمي دانم چون آمريكا درحال حاضر دربن بست عراق گرفتار است.