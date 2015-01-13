نمازخانه مناسب در دستگاه های اجرایی فاقد نماز خانه راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری گفت: نماز یکی از فرائض دینی است که در تمامی شرایط انجام آن واجب بوده و ضرورت دارد جایگاه نماز به ویژه اقامه نماز جماعت برای مردم به خصوص کارکنان ادارات تبیین شود.

وی افزود: توجه مدیران ادارات به اقامه نماز سر وقت و جماعت و بهینه‌سازی و ساماندهی نمازخانه‌های ادارات امری مهم به شمار می رود.

وی تشکیل مستمر جلسات اقامه نماز ادارات در مرکز استان و شهرستان‌ها و بخش ها را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: تجلیل از فعالان نماز دستگاه‌های اجرایی، برگزاری مسابقه، اجرا ی برنامه های فرهنگی را از برنامه های اجرایی در توسعه فرهنگ نماز جماعت عنوان کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه فرمانداران در تمامی شهرستان های ۹ گانه استان باید نسبت به اشاعه فرهنگ نماز در سطح مدارس و دستگاه های اجرایی ومساجد تلاش جدی داشته باشند، افزود: تلاش می شود با جذب اعتبارات نماز خانه مناسب در تمامی دستگاههای اجرایی فاقد نماز خانه مهیا شود.

سلیمانی گفت: توجه به نماز جماعت به عنوان یک فریضه اجتماعی زمینه شناسایی و رفع مشکلات مبتلا به در تمامی شئون زندگی اجتماعی را فراهم می کند.