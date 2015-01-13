کوچکترین مدرسه کشور در بهشهر یک دانش آموز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی میرشفیعی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در چالوس افزود: این مدرسه با یک دانش آموز با نیازهای ویژه در روستای کلای بخش یافنه سر بهشهر فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه وظیفه ماست که ورودی بیسوادی را مسدود کنیم گفت: ارائه خدمات آموزشی حتی در دورترین مناطق و با یک دانش آموز نیز از جمله وظایف است.

وی گفت: در کجور بیش از ۴۰ نوآموز پیش دبستانی را خدمات می دهیم و هر تعداد نوآموز در روستاها باشد، پذیرش خواهیم کرد و تمام تلاش در آموزش و پرورش و بسته های حمایتی کیفیت بخشی است.

به گفته میرشفیعی تاکنون بیش از شش هزار کلاس درس استان هوشمند سازی شده است و اگر سرعت را در تعلیم و تربیت افزایش ندهیم، عقب می مانیم و هوشمندسازی یکی از راههایی است که زمان را در فعالیتها کوتاه کنیم.

وی اظهار داشت: هر چه بتوانیم ضریب زمان تقویت کنیم، بهره وری مطلوبی خواهیم داشت و هوشمندسازی مدارس کوتاهتر زمان برای رسیدن به هدف است.

میرشفیعی یادآور شد: هوشمندسازی یکی از ابزارهای آموزشی است و در کنار آن آموزش های سنتی را خواهیم داشت.

وی گفت: شش هزار کلاس درس استان هوشمند سازی شده و تمام کلاس های پایه ششم هوشمندسازی شده است.