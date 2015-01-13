همه گیر شدن تفکر بسیجی سبب حل مسائل کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باقرزاده عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی مشترک مسئولین کانون های بسیج اساتید و روسای دانشگاه های آزاداسلامی استان مازندران، عنصر آگاهی و معرفت را یکی از عناصراصلی در وقوع و خیزش انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار داشت: بی تردید یکی از افتخارات جمهوری اسلامی معرفتی بودن انقلاب آن است و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی یکی از برکات معرفتی این انقلاب است که امروزه توانسته است سهم قابل توجهی در نظام تعلیم و تربیت کشور را به خود اختصاص دهد.

باقرزاده یکی از ویژگی های هزاره سوم میلادی را تلاش جهت استقرار حاکمیت شبکه ای عنوان کرد و اقتصاد اطلاعات، فرهنگ واقعیت مجازی، فعالیتهای اقتصادی شبکه ای و ظهور قطب های متقابل را از ویژگیهای این جامعه برشمرد وی تأکید کرد بروز هویت های مقاومتی وجه مشخصه غالب کشورهای در حال توسعه مخالف این نوع حاکمیت است.

دبیرهم اندیشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران موفقیت کشورها در عرصه رقابت جهانی را مدیریت بر منابع انسانی دانست و گفت: تنها کشورهایی می توانند در عرصه رقابت جهانی موفق باشند که مدیریت ویژه ای را بر منابع انسانی جهت دستیابی به انسان های توانمند و متناسب با فضای جهانی جدید فراهم کنند.

باقرزاده اظهارداشت: بعضی ها معتقدند اصطلاح دانشگاه اسلامی یک مفهوم متناقض است چرا که دانشگاه را محصول مدرنیته و اسلام را محصول سنت می دانند اما در نگرش صحیح این دو ابعاد یک پدیده واحد هستند.

وی دانشگاه ها را بستر تمدن ساز معرفی کرد و گفت: دانشگاهها می خواهند با هدف تولید علم حقایق عالم را بشناسانند و در اختیار مردم قرار دهند.

باقرزاده بیان کرد: روند تأسیس دانشگاه ها در ایران به غیر از دانشگاه آزاد اسلامی اقتباس از دانشگاه های کشور های دیگر است و دانشگاه آزاد اسلامی را یک مدل بومی و موفق جدید معرفی کرد.

وی هدف و سیاست تأسیس، برنامه های درسی، هیئت علمی، دانشجویان ، کارمدیریتی و اجرایی و فضای ارزشی حاکم را شش مولفه برای فعالیت دانشگاه ها عنوان کرد و گفت: اگر تنها دو مولفه هدف و سیاست کلی برای تأسیس دانشگاه های اسلامی و فضای حاکم اسلامی شود در نهایت خروجی آنها نیز دانشگاهی اسلامی خواهد بود.

وی مردمی ترین عامل قدرت را دانش وسرچشمه آن را دانشگاه ها برشمرد و سه مولفه استناد و ارجاع، وجود کرسی های علمی و میزان نشر و انتشارات را از مشخصه های مرجعیت علمی عنوان کرد.

رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد قائم شهر تصریح کرد: علیرغم اینکه زمانی علم در دسترس ترین منبع قدرت بود اما امروز کشورهای توسعه یافته صاحب علم درصدد خارج کردن دانش از دسترس سایر کشورها هستند ولی این امر با تیز بینی مقام معظم رهبری در کشور ایران بصورتی معکوس اتفاق افتاد و ما توانستیم با پشتکار اساتید و نخبگان به سمت قله های علمی حرکت کنیم.

باقرزاده بسیج اساتید را ترکیب تفکر بسیجی و اندیشه علمی عنوان کرد وگفت: محصول این ترکیب مدیریت جهادی است ونقطه ثقل آن مقاومت است که وجه مشترک کشورهای مبارز است.

‌ وی همه گیرشدن تفکر بسیجی در کشور را حل المسائل بسیاری از مشکلات کشور دانست و برگزاری این جلسات و دستاوردهای آن را بسیار مثبت و ارزشمند ارزیابی کرد.

باقرزاده عنوان کرد: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی با نگاه بلند و رویکرد انقلابی دکترمیرزاده می خواهد سهم قابل توجهی را در بحث مرجعیت علمی و بحث فعالیت های دانش بنیان به خود اختصاص دهد و بسمت دانشگاه کار آفرین و مأموریت گرا حرکت کند که این مهم با تاکید بر افزایش سهم درآمدهای غیرشهریه ای دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۴ به ۱۶ درصد از محل فعالیت های اقتصادی دانش بنیان خود را کاملا هویدا می سازد.