آموزشگاه قرآني " قبا" در فلسطين افتتاح شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه " مهر" با توجه به تأسيس اين آموزشگاه توسط جنبش اسلامي فلسطين، مراسم افتتاح آن بعد از نماز عشا در حياط مسجد " قبا" و مقابل آموزشگاه اين شهر برگزار شد.

مسئول جنبش اسلامي در منطقه شمال فلسطين شيخ عبدالرحمان ابوهيجا در مراسم آغاز به كار اين آموزشگاه با اشاره به وجود جوانان فعال و از جان گذشته ، گفت: جوانان غيور و نمونه اي در فلسطين وجود دارند كه بر اساس آموزه هاي قرآن آموزش ديده اند و در ساخت و بافت اين جامعه نقش بسزايي داشته و دارند و به منظور خدمت به دين اسلام از هيچ تلاش و فعاليتي دريغ نمي كنند.

شيخ سامي در باره چگونگي ساخت اين آموزشگاه گفت: جنبش اسلامي در كفر قرع خانه قديمي كه اينك آموزشگاه" قبا" است، را خريداري كرد، سپس آنرا ويران و خراب و ساختماني جديد با دو طبقه شامل كلاسهاي درس، سالن سخنراني و غيره بنا كرد.

شيخ سامي در ادامه توضيح داد: مهندس اسامه از اعضاي جنبش اسلامي بر ساخت آن نظارت داشت و ساخت آن حدود دو سال به طول انجاميد .

دراين مراسم از 100 دانشجوي دختر و پسر مؤسسه " آزادگان" كه در راستاي حفظ قرآن كريم فعاليت كرده اند، تجليل شد .