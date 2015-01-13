هشتمین نمایشگاه دام و طیور در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نمایشگاه دام، طیور، صنایع و تجهیزات وابسته سه شنبه شب با حضور محمدرضا ملا صالحی مدیرکل اصلاح نژاد وزارت جهاد کشاورزی، امیدعلی پارسا معاون برنامه ریزی استانداری، ابراهیمی پاک رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، هادی نیک فطرت مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان، زکی زاده مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نقیبی مدیرکل دامپزشکی و جمعی از تولیدکنندگان صنایع وابسته به کشاورزی در محل نمایشگاههای بین المللی قزوین افتتاح شد.

در این نمایشگاه 50 شرکت و موسسه داخلی از استانهای تهران، اصفهان، قزوین، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، البرز تولیدات و دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی در حوزه اصلاح دام، طیور، تجهیزات جوجه کشی،باسکول های جاده ای و صنعتی، فیدر میکسر، شیردوش های صنعتی، خطوط پلیت دام و طیور، آبزیان، انواع محصولات کشاورزی اصلاح شده و سیستم های مدرن در حوزه کشاورزی و دام و طیور را در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

همچنین 26 درصد شرکت کنندگان در بخش دامپروری و نهاده ها، 66 درصد در بخش نجهیزات دامپروری و هشت درصد در بخش دامپزشکی هستند که 14 درصد از مشارکت کنندگان در بخش علمی، تحقیقاتی حضور دارند.

هادی نیک فطرت مدیرعامل شرکت نمایشگاهای بین المللی قزوین در حاشیه مراسم افتتاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این نمایشگاه با هدف ارائه توانمندی های مشارکت کنندگان به عموم مردم، ایجاد آگاهی عمومی، دریافت سفارش از مشتریان جدید، معرفی کالا و خدمات جدید، گسترش کانالهای توزیع و ایجاد نمایندگی برپا شده است.

وی افزود: همچنین تبادل اطلاعات و تجربیات تولیدکنندگان و فعالان این عرصه با یکدیگر، تحقیق در خصوص بازار و بازاریابی، بررسی نحوه ورود به بازارهای جدید و رقیب شناسی و سنجش توان رقابتی مشارکت کنندگان از دیگر مزیت های برپایی این نمایشگاه اقتصادی است.

هشتمین نمایشگاه دام، طیور، صنایع و تجهیزات وابسته به مدت چهار روز تا 26 دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برپاست و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 15 الی 21 از آن در محل بلوار امام خمینی(ره) جنب صدا وسیما بازدید کنند.



