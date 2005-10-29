مي خواهيم به توسعه اي متوازن و توأم با عدالت برسيم// مردم منتظر كار بيشتر هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، پورمحمدي در مراسم معرفي استاندار يزد در جلسه شوراي اداري اين استان كه با حضور حجت الاسلام والمسلمين صدوقي، نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران استان در شهر يزد برگزار شد، با معرفي دكتر ابوالقاسم عاصي به عنوان استاندار جديد، بر ضرورت دستيابي به نرخ واقعي توليد ناخالص ملي در كشور تأكيد كرد .

وي گفت: در حالي كه جمعيت كشورمان در مقياس جهاني رقمي برابر 3/1 درصد و وسعت سرزمينمان حدود يك درصد از مقياس جهاني است، اما توليد ناخالص ملي ما فقط سه دهم درصد است.

وزير كشور با بيان اين كه ميزان توليد ناخالص داخلي ما فاصله اي عميق و قابل تأمل با ساير كشورهاي جهان دارد، افزود : اراده دولت نهم كه برخاسته از نگرش تحول طلبانه رئيس جمهور آن است، در جهت توسعه و ارتقاي شاخص هاي آن مي باشد.

وي گفت: ما بايد همه تلاش و همت خود را بسيج كنيم تا به توسعه اي متوازن ، متعادل و توأم با عدالت نايل آئيم.

وي افزود: اين به معناي آن است كه نظام بهره وري خود را اصلاح كرده و از منابع، امكانات و فرصت هاي خود به خوبي بهره برداري كنيم.

پورمحمدي يكي ديگر از اهداف دولت نهم را ايجاد عدالت در مسير توسعه برشمرد و با بيان اينكه براي رسيدن به جايگاه شايسته انساني بايد از مسير عدالت عبور كرد، گفت: نابرابري هاي موجود در جامعه، مشخص مي كند كه در اين بخش تاكنون ضعيف عمل شده است.

وي تأكيد كرد : بنا به مطالبات مردم، دولت نهم عنايت ويژه اي به موضوع عدالت خواهد داشت و مصمم هستيم تا مطالبات عمومي مردم را در اين زمينه محقق سازيم.

وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود به پيشينه تاريخي و تمدن ساز كشورمان اشاره كرد و با بيان اينكه در فضاي جديد سياسي، پيوند عميق فيمابين رشد و توسعه با تفكرات ناب ديني پديد آمده است، گفت: تفكر ناب ديني الهام گرفته از فرهنگ انقلابي ملت ايران است كه صداي رساي آن امروز در سرزمين هاي اشغالي فلسطين نيز به گوش مي رسد.

وي حركت انقلاب اسلامي را " پيش رونده و شكافنده" توصيف كرد و افزود : فرهنگ غني ما فراتر از هر سلاح هسته اي است.

وي افزود: ما بمب اتمي خود را سال ها قبل آزمايش و منفجر كرده ايم، بمب اتمي ما 27 سال پيش ارايه شد كه همان فرهنگ انقلابي و غني ما بود.

براساس اين گزارش، وزير كشور در اين مراسم با تقدير از سيد حميد كلانتري استاندار پيشين يزد، از ابوالقاسم عاصي استاندار جديد اين استان خواست تا با رفع موانع موجود در استان، فضاي مشاركت را براي همه اقشار جامعه فراهم سازد و با مديريت نرم افزاري در كشف استعدادها، منابع و سرمايه هاي بزرگ استان، توسعه اين نقطه از كشور را تسهيل نمايد.