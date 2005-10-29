80 ميليارد تومان براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام ورزشي اختصاص يافته است

به گزارش خبرگزاري "مهر" عيسي اسحاقي ضمن بيان اين مطلب افزود: از بند پ تبصره 16 قانون بودجه سالجاري با هماهنگي مجلس و دولت 400 ميليارد تومان جهت تكميل پروژه هاي ورزشي نيمه تمام شهري و روستايي تخصيص داده شد كه با پيگيري هاي به عمل آمده تاكنون 80 ميليارد تومان به پروژه هايي كه در سال جاري مي توانند به بهره برداري برسند اختصاص داده شده است. اين پروژه ها در سطح كشور شناسايي و درقالب موافقت نامه با سازمان مديريت مبادله شده است.

وي تصريح كرد: خوشبختانه 50 درصد از 20 درصد تخصيص داده شد( 40 ميليارد تومان ) هفته جاري به استان ها حواله خواهد شد.

اسحاقي گفت: پيگير فاز دوم هشتاد ميليارد تومان هستيم ضمنا از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي مازاد 80 تا 400 ميليارد تومان پروژه هاي عمراني نيمه تمام كل كشور شناسايي شده كه با هر تخصيص بخشي از اين پروژه ها از آن تخصيص اعتبار داده خواهد شد.

سخنگوي سازمان تربيت بدني افزود: با اختصاص مبلغ 80 ميليارد تومان خون تازه اي به رگهاي پروژه هاي نيمه تمام ورزشي تزريق شده و اكثر پروژه ها فعال خواهند شد و اميدواريم با اختصاص مبلغ 400 ميليارد تومان شاهد تحول اساسي در زير ساخت هاي ورزش باشم .

وي يكي از اولويت هاي مهم رييس جديد سازمان تربيت بدني را ورزش همگاني دانست و گفت: با تحول اساسي در زير ساخت هاي ورزش شاهد همگاني شدن آن خواهيم بود كه باهمگاني شدن ورزش در بعد قهرماني نيز به موفقيت هاي بين المللي خواهيم رسيد.

اسحاقي از اهتمام رييس جديد ورزش براي جبران كمبودهاي ورزش خبر داد و گفت: مهندس علي آبادي به دنبال اين است تا با همكاري دولت و مجلس كمبودهاي بودجه ورزش را جبران كند تا شاهد كسب مدال هاي رنگارنگ بيشتر براي كشور عزيزمان ايران درميادين بين المللي باشيم .