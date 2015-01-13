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۲۳ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۱۲

امامی:

مسکن مهر مشگین شهر نیازمند دقت فنی بیشتر در ساخت بود

مسکن مهر مشگین شهر نیازمند دقت فنی بیشتر در ساخت بود

مشگین شهر- فرماندار مشگین شهر گفت: در احداث پروژه مسکن مهر مشگین شهر دقت فنی لازم لحاظ نشده و این پروژه نیازمند دقت بیشتر در ساخت بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی شامگاه سه شنبه در بازدید از مسکن مهر مشگین شهر تصریح کرد: برخی گلایه های متقاضیان مبنی بر ایرادات فنی مسکن مهر قابل قبول و به جا است.

وی با تاکید به تشدید نظارت ها در تداوم ساخت این پروژه در مشکلات بازپرداخت وام گفت: در حال حاضر برخی متقاضیان وام ۲۴۰ میلیون ریالی اخذ کرده اند اما مبلغ بازپرداخت ۶۰۰ میلیون ریال است.

فرماندار مشگین شهر پیگیری دریافت یارانه برای پاز پرداخت وام طی سال های اخیر را نامناسب خواند و گفت: با برگزاری حداقل ۳۰ جلسه در رفع مشکلات مسکن مهر این شهرستان مشکلات تقسیط وام رفع شده است.

امامی از صاحبان مساکن مهر خواستار مراجعه به بانک ها شد و تاکید کرد: در صورتی که اقدام به تقسیط در موعد مناسب انجام نشود بازپرداخت وام مشمول جریمه خواهد شد.

وی در پاسخ به اعتراض برخی متقاضیان مبنی بر فروش مسکن با متراژ ۱۱۰ متر و تحویل مسکن ۸۰ متری اضافه کرد: طبق بررسی ها گفته شده است مسکن با مشاعات واگذار شده است.

فرماندار مشگین شهر از رفع اختلاف شهرداری و ثبت اسناد در این خصوص خبر داد و گفت: مشکلات این پروژه به جد از سوی فرمانداری در دست پیگیری است.

کد مطلب 2464490
محمد میرزایی ناطق

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