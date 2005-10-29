وزيران اطلاعات و دفاع در كميسيون امنيت ملي مجلس حضور مي يابند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجس اين هفته علاوه بر بررسي طرح ها و لوايح ارجاعي به كميسيون ميزبان وزيران دفاع و اطلاعات است.

روز يكشنبه وزير اطلاعات براي پاسخ به سئوال حسنوند نماينده انديمشك، عشرت شايق نماينده تبريز علي اكبر آقايي مغانجوقي نماينده سلماس به كميسيون امنيت ملي مي رود.

چهارشنبه اين هفته هم مصطفي محمد نجار وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح براي رپاسخگويي به سوال مشترك آقايان شهبازخاني، خدادادي، برزگر، سيدآبادي، رحماني، هاشمي ريسه و رزميان مقدم نمايندگان ملاير، ملكان، بستان آباد، سبزوار، تبريز، شهر بابك و درگز ، سوال فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب، مطوري زاده نماينده خرمشهر، ايران نژاد نماينده چابهار در اين كميسيون حضور مي يابد .

ادامه بررسي طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي، بررسي طرح استفساريه بند (2) ماده (28) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، بررسي لايحه حمايت از حريم خصوصي و ادامه رسيدگي به طرح تفكيك املاك و اراضي واقع در محدوده خدماتي به وسيله شهرداريها نيز از ديگر دستور كارهاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس است.