اطلاعیه فدراسیون کشتی در مورد برگزاری جام تختی

به گزارش خبرگزاري مهر، روز سه شنبه رسما شهر كرمانشاه از ميزباني رقابتهاي جام تختي كنار گذاشته شد كه در اين خصوص فدراسیون کشتی اطلاعيه اي صادر كرد. بر اين اساس متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

"ضمن قدردانی از علاقه مردم عزیز و پهلوان دوست کرمانشاه جهت میزبانی رقابت های بین المللی جام تختی به اطلاع می رساند فدراسیون کشتی به دنبال همین علاقه مندی و پیوند دیرینه مردم بزرگوار کرمانشاه با ورزش ملی کشور تمایل داشته و دارد میزبانی یکی از رقابت های فاخر بین المللی کشتی کشور را به این استان واگذار نماید.

این رویکرد بر اساس سیاست فدراسیون کشتی مبنی بر برگزاری رقابت های معتبر بین المللی و داخلی از جمله لیگ های جهانی و انتخابی تیم های ملی در استان های مختلف می باشد که نمونه آن را در استان های مازندران، خوزستان، قزوین، خراسان رضوی و همدان شاهد بوده و خواهیم بود.

در تمامی این واگذاری ها هیأت های کشتی بعنوان واحدهای اجرایی فدراسیون و در کنار آن ادارات کل ورزش و جوانان استان های ذیربط همکاری و تعامل صمیمانه داشته اند اما به طور قطع این تعامل و هماهنگی بدون همکاری و همراهی جدی مدیریت ارشد استان ها بویژه استانداری ها میسر نبوده و امکان پذیر نیست.

به هرحال علیرغم خواست فدراسیون، هیأت کشتی و اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، امسال امکان میزبانی این استان در جام تختی فراهم نشد اما فدراسیون کشتی اعلام می دارد هر زمان مدیریت ارشد استانی امکانات و منابع لازم را برای برگزاری فاخر رقابت های معتبر بین الملی و ملی مهیا نماید، فدراسیون کشتی صرفا به خاطر مردم پهلوان دوست کرمانشاه آمادگی واگذاری میزبانی رقابت های بین المللی را دارد.

امیدواریم که این فرصت برای مردم عزیز کرمانشاه و سازمان مدیریت کشتی کشور در آینده ای نزدیک محقق گردد."

به گزارش خبرنگار مهر، ميزباني رقابتهاي بين المللي جام تختي به احتمال فراوان به تهران داده خواهد شد.