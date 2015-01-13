معضل بيكاری در مسجد سليمان باعث خسارتهای سياسی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جلیلی عصر امروز در شورای اداری شهرستان مسجدسلیمان با حضور استاندار خوزستان و برخي معاونانش عنوان کرد: وضعیت بیکاری در شهرستان به گونه ای است که تحمل قشر جوان جامعه را کاهش داده و به همین منظور مسئولان استانی باید تلاش خود را در راستای تحقق وعده های دولت تدبیر و امید به کار بگیرند.

وی افزود: بیکاری یکی از معضل های اساسی این شهرستان محسوب می شود. متاسفانه در شهرستان مسجد سلیمان معضل بیکاری شرایطی را به وجود آورده که علاوه بر خسارت های فردی و اجتماعی، خسارت های سیاسی نیز رخ داده است.

جليلي، نیاز اول شهرستان مسجدسلیمان را سرمایه گذاری و تلاش برای پایداری این سرمایه گذاری برشمرد و گفت: نگاه تبعیض آمیز به این شهرستان بسیار ناراحت کننده است.در طول چند سال گذشته نگاه مدیران به شهرستان تغییر کرده است اما باز هم با محدودیت پولی از سوی دولت مواجه شده ایم.

وی با انتقاد از وضعیت راه های شهرستان مسجدسليمان گفت: شرایط راه های این شهرستان بسیار نا به سامان است و این مسئله نشان از نگاه تبعیض آمیز مسئولان در توزیع منابع قابلت رویت دارد.

وی با بیان اینکه در برخی مناطق شهرستان نيازمند تخصیص هستيم، اظهار کرد:وزارت نیرو به مردم این منطقه ظلم کرده است و اجازه برداشت آب به کشاورزان را نمی دهد .

وی با بیان اینکه نگاه استانداری خوزستان توسعه محور است، گفت: بیش از ۲۰ هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی در این منطقه وجود دارد اما متاسفانه یک هکتار از این اراضی در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری توسعه كشاورزي استان خوزستان وارد نشده است.