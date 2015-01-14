  1. استانها
  2. همدان
۲۴ دی ۱۳۹۳، ۹:۳۹

خورشیدی:

بانوان دوومیدانی کار همدانی به مسابقات کشوری اعزام می شوند

بانوان دوومیدانی کار همدانی به مسابقات کشوری اعزام می شوند

همدان-رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان گفت: نفرات برتر مسابقه دومیدانی انتخابی نونهالان دختر استان همدان به مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور اعزام می شوند.

مرتضی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اعزام نفرات برتر مسابقه دومیدانی انتخابی نونهالان دختر استان همدان به مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور اظهار داشت: در ماده ۶۰ متر سپیده پرویزی از بهار، ۶۰ متر با مانع زهرا آزادی از بهار، ۴۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر سپیده صارمی از همدان، پرتاب وزنه مهسا مهرجو از همدان و پرش طول فاطمه سرخ آبادی از همدان امروز به مسابقات قهرمانی کشور به زنجان اعزام می شوند.

وی افزود: همچنین نوجوانان پسر استان همدان نیز به این مسابقات اعزام خواهند شد.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان با بیان اینکه دوومیدانی در همدان قدمت ۵۰ ساله دارد، گفت: رشته دوومیدانی دارای ۲۴ رشته ورزشی در چهار گروه دوها، پرش، پرتاب و دوهای استقامت است که پرداخت و توجه به این ۲۴ رشته نیازمند منابع مالی است.

خورشیدی با بیان اینکه یک دونده ماراتن برای یک مسابقه باید حداقل ۳۰۰ کیلومتر در هفته بدود، بیان کرد: این نیازمند کفش مخصوص، هزینه تغذیه، درمان و احتیاجات بسیار دیگر است که تامین آن از عهده منابع مالی هیئت خارج است.

وی با اشاره به نبود اسپانسر در این رشته ورزشی گفت: پیدا کردن اسپانسر برای رشته دوومیدانی بسیار مشکل است چراکه اسپانسر، برای رشته دوومیدانی که جایی برای تبلیغات و مانور ندارد سرمایه گذاری نمی کند.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان با بیان اینکه تمام تمرکز این هیئت معطوف به استعدادیابی شده است، بیان کرد: نونهالان و نوجوانان هیئت دوومیدانی استان همدان در کشور از برترین دوومیدانی کاران هستند.

خورشیدی عنوان کرد: یکی از سیاست های اصلی هیئت دوومیدانی استان توجه به رده های پایه است که باعث می شود در آینده ای نزدیک دوومیدانی کاران همدانی در تمامی مسابقات مرزی و برون مرزی از مدعیان باشند.

 

کد مطلب 2464552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها