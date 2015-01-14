تیم پرس سینه همدان به مسابقات کشوری اعزام می شود

مرتضی خدابنده ‌لو در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اعزام تیم پرس سینه همدان به مسابقات کشوری در شهر رشت اظهار داشت: اسامی تیم پرس سینه همدان در رده سنی پیشکسوتان شامل حسین سرشار، ابوالقاسم ملک زاده، خلیل اسدی و علی عبدالهی است.

وی افزود: همچنین در رده سنی بزرگسالان کمال نوروزی، علی یوسفی و احمد فعله گری حضور دارند که هر دو رده سنی به مربیگری و سرپرستی روح اله رسولی در این مسابقات حاضر می شوند.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان همدان با بیان اینکه استقبال از این رشته عالی است، گفت: در شهر همدان ۷۱ باشگاه و در استان همدان ۱۷۱ باشگاه در رشته بدنسازی و پرورش اندام فعالیت می کنند.

خدابنده لو عنوان کرد: شهرستان های کبودرآهنگ، فامنین، رزن، اسدآباد، ملایر، نهاوند و تویسرکان در این رشته فعال هستند و این هیئت ها از بازوان قدرتمند هیئت استان محسوب می شوند.

وی با اشاره به جایگاه هیئت همدان بیان کرد: هیئت بدنسازی و پرورش اندام همدان در رشته های پرورش، پاورلیفتینگ، مچ اندازی و قوی ترین مردان در کشور جایگاه بسیار خوبی دارد و استان همدان از استان های صاحب نام در این رشته است.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان همدان عنوان کرد: در امر مربیگری و داوری هیئت بدنسازی و پرورش اندام همدان هیچ گونه مشکلی ندارد و بیش از ۶۰۰ مربی و ۱۵۰ داور در همدان فعالیت می کنند.

خدابنده لو با بیان اینکه استعدادیابی بدنسازی و پرورش اندام در دستور کار آموزش و پرورش قرار ندارد، گفت: جوانانی که در مسابقات استانی به خصوص مسابقات پاورلیفتینگ دارای رکوردهای خوبی هستند گزینش و به مربیان و باشگاه های مورد نظر هیئت معرفی خواهیم کرد.

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