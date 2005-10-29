اختصاص معادل هزار ميليارد ريال وام ارزي به دانشگاه ها در صحن علني مجلس بررسي مي شود

دكتر علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: با توجه به اين موضوع كه دانشگاه ها در حدود 4 سال از دريافت وام ارزي جهت خريد و تهيه تجهيزات آزمايشگاهي و مواد تحقيقاتي محروم هستند، نمايندگان مجلس، اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي پيشنهادي را جهت اختصاص يك هزار ميليارد ريال وام به دانشگاه ها ارائه كرده اند.

وي تصريح كرد: اختصاص اين مبلغ به دانشگاه ها فردا در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح مي شود و مورد بررسي قرار مي گيرد.

عباسپور يادآور شد: دولت لايحه اي در اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم به منظور تامين يارانه مورد نياز براي واردات بنزين و يارانه خريد گندم از كشاورزان ارائه كرده است كه به پيشنهاد نمايندگان يك بند الحاقي به اين لايحه اضافه مي شود كه اين بند به اختصاص هزار ميليارد ريال وام ارزي به دانشگاه ها اختصاص مي يابد.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي افزود: اميدواريم با تصويب اين وام توسط مجلس، حركت مفيدي جهت تحقيق و پژوهش در دانشگاه ها به خصوص دوره هاي دكتري فراهم شود و فعاليت هاي پژوهشي و آزمايشگاهي اساتيد و دانشجويان تسهيل شود.

وي اضافه كرد : اميدواريم با تصويب اين بند الحاقي مشكل تجهيزات و مواد پژوهشي دانشگاه ها در سال جاري تاحدودي مرتفع شود تا سال آينده در بودجه سال 1385 بودجه اي مجزا به اين امر اختصاص يابد.